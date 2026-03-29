El gobierno toma Cuerpo

Sánchez ha reunido en una misma remodelación de gobierno las dos palabras claves, que seguramente le convienen, Cuerpo y España. Sánchez domina el lenguaje y los tiempos, a pesar de que la gente lo ve demacrado y triste, como si la belleza del rostro se evaporara con la falta de consenso en las votaciones, como si le robaran el alma y el colágeno. Sánchez pierde en el Parlamento más de lo deseado, porque el espíritu derechista de Junts es inevitable, y porque es fácil atapar al presidente en los Dardanelos de las bancadas. Pero no sobrevalores su rostro demacrado: Sánchez está luchando con Trump en los ratos libres, mientras Feijóo apenas halla oponente, salvo Abascal, claro.

Sánchez supera en vidas a los gatos, siendo un perro. Tiene su cosa. Ahora, con la marcha de María Jesús (Montero es un poco distante para estos territorios de la confianza), ha aupado a Carlos Cuerpo, el ministro especial, que habla de manera especial y parece siempre envuelto en la pulcritud del anonimato, aunque todos saben su nombre. Cuerpo no está tocado por los males de tiempo y los vaivenes del barco, que muchos sueñan sumido en la zozobra, aunque Yolanda acostumbre a lanzarle andanadas, porque ve en él un defensor del empresariado, al menos en lo que toca al registro horario.

Cuerpo no es carismático, seguramente, sino un tipo al que este tiempo infame no parece afectarle demasiado. Su lenguaje es poco político: Yolanda, en cambio, tiene ese gen de lucha callejera que brota en los micrófonos a las primeras de cambio. La economía entonces aparece como el gran asunto de lo que resta de legislatura. En la vicepresidencia, más Cuerpo. En Hacienda, más España. Ese Sánchez no da puntada sin hilo. La economía ha sido, en efecto, su punto fuerte. La derecha mordió por la gran flaqueza de lo cotidiano, la vivienda y el alza de los precios, precipitada por la absurda guerra de Trump, que juega más al juego del petróleo que al golf.

Pero es cierto que hay gente con problemas para llegar a fin de mes, incluso trabajando. Y eso en un país que ha dado, de largo, los mejores datos económicos de toda Europa. Es una paradoja molesta, pero obligaría a la derecha a reconocer, velis nolis, que este Sánchez no es el taimado traidor que presenta a menudo la ultraderecha en sus mítines de montar calientes.

Felipe González, en su arrebato, se fue a iniciar la Semana Santa, o sea, la campaña electoral andaluza, con Moreno Bonilla. Ese es el González que sonríe por lo bajini enviando zarpazos mediáticos al enemigo Sánchez, rojo de la rojería, pero que tiene que gritar a los cuatro vientos: “¡Soy socialista! ¡Soy socialista!”, para así reconocerse a sí mismo, entre tanto abrazo conservador. Felipe, al cielo con él. Para Juanma, un puntazo. Bonilla es el moderado de los moderados, se ha hecho con el nicho del moderantismo de la derecha, ahora que Feijóo, que reconoció en su día haber votado a Felipe, quién sabe si por el dulce pájaro de la juventud, no puede serlo ya, porque ha de fingirse abascaliano, incluso algo ayusista, quién sabe si tragando bilis.

Sánchez se parapeta en su lucha Cuerpo a cuerpo, como ya han dicho otros. El ministro al que le resbala la agitación y aparece siempre como si se hubiera tomado un garrafón de tila. Se valora mucho, tal y como está el patio. Llegarán más encontronazos con Yolanda, a su yolandesca manera, pero Sánchez sólo reconoce como antagonista a Trump, como a un villano de la Marvel. Es visto globalmente como némesis del magnate en los titulares de la prensa sábana de América, y eso da vidilla, por más que el ‘No a la guerra’ es lo mínimo que se espera de la gente que quiera mandarnos. Eso es seguro.