Opinión | Res Pública

Santiago Lago Peñas

Director do Foro Económico de Galicia

Mondigo como exemplo

Entre as múltiples ideas que xurdiron nas reunións do grupo de expertos económicos que creou a Xunta para afrontar os desafíos do COVID-19 apareceu a necesidade dun mellor aproveitamento dos recursos naturais propios de Galicia. Nós non temos petróleo, pero si vento e auga. Por que non beneficiarse máis delo, como o fan noruegueses ou saudís co seu petróleo?

Afortunadamente, esas reflexións foron collendo forma e remataron na creación a finais de 2023 dunha sociedade mixta público-privada que recibiu o nome de Recursos de Galicia. Ao meu xuízo, unha das mellores iniciativas dos últimos tempos en Galicia. E ese convencemento fai que siga colaborando activamente no proxecto.

O parque eólico de Mondigo é un bo exemplo dos seus efectos positivos. Primeiro, descontos directos na factura da luz para a veciñanza dos parques, de xeito que quen convive con estas instalacións percibe un retorno concreto e inmediato. Segundo, as PEMES galegas van ter acceso a contratos de enerxía eléctrica a longo prazo coas vantaxes que ata agora parecían reservadas ás grandes compañías, facilitando o acceso a enerxía a prezos competitivos e estables. Terceiro, apertura da propiedade dos parques á participación directa dos concellos e, a máis longo prazo, a todos os galegos que de xeito particular queiran investir e aproveitar a oportunidade. Cuarto, un terzo dos dividendos que xere a sociedade irán nutrir as arcas da Xunta e, con elo, axudarán a financiar os servizos públicos de todos os galegos.

O que toca agora e avanzar e integrar máis parques entre os activos da sociedade, estean xa construídos ou sexan de nova creación. Con paciencia e sendo teimudos; e coa ilusión de que xa non son outros os que tiran o principal partido do noso.

