Rusia evita el foco

Viendo el modo en que el mundo mira a Oriente Medio, los esfuerzos que hace la prensa por estar al día de cuanto acontece en torno al Golfo Pérsico, y lógico interés que despierta el estrecho de Ormuz, me parece muy razonable la preocupación que me transmiten mis colegas ucranianos sobre el devenir de la guerra en su país. Y aun siendo triste tener que reconocer que la invasión rusa de Ucrania ha pasado a un segundo plano para la Comunidad Internacional (y en gran medida para la opinión pública), lo peor es tener que asumir que sí, que es Rusia la que sale más beneficiada de todo este caos bélico y, por extensión, económico.

Lo más reciente en materia de negociación para la paz fueron los 20 puntos elaborados por Estados Unidos a finales de 2025. Se trataba de alcanzar, al menos, una tregua de alto el fuego. Pero esas conversaciones a tres bandas entre EE.UU. Ucrania y Rusia prometidas por Washington no parece que vayan por buen camino. Al menos, no de momento. Las posturas semejan demasiado inflexibles tanto por parte de Moscú, como de Kiev; y eso puede provocar el cansancio de la Administración Trump, especialmente a medida que se acercan las elecciones de Mitad de Mandato del próximo noviembre en EE.UU. Constituye un momento decisivo para el magnate neoyorquino, pues en esos comicios se juega el presidente nada menos que el control de la Casa de Representantes y del Senado, con todo lo que ello supone tanto para obtener fondos del Congreso destinados a las misiones en el exterior, como para las iniciativas legales que amparen los decretos presidenciales firmados por el inquilino de La Casa Blanca desde que llegó al poder el 20 de enero de 2025.

El Gobierno ucraniano rediseña ya la maquinaria de la Rada Suprema (su Parlamento) y un plan económico a largo plazo, capaz de proyectar un escenario de guerra que podría llegar hasta bien entrado el 2028. También el Kremlin reconoce la situación atípica que ha generado la guerra en Irán. Pero no se inquieta, sabedor de que un conflicto como el de Oriente Medio, aun afectando a un sistema político aliado como el régimen de los ayatolás, contribuye a desviar la atención sobre sus avances en el frente de guerra; provoca que los esfuerzos económicos de los aliados de Kiev se moderen; y genera beneficios adicionales para las mermadas arcas rusas. A mayores, los drones Shahed de diseño iraní están siendo decisivos en los avances del Ejército ruso, que los ha adaptado el escenario europeo, al tiempo que los filtra con información de Inteligencia a Teherán para contribuir con disimulo a la resistencia persa.

Todo ello mientras las Fuerzas Armadas ucranianas se defienden con uñas y dientes, y golpean infraestructuras estratégicas del país invasor, para desesperación de Putin también. Sin embargo, no podemos olvidar que, por ejemplo, el levantamiento de las sanciones a los petroleros rusos varados en el mar hasta el próximo 11 de abril le generará a Rusia un soplo económico de unos 10.000 millones de dólares (recordemos que mantener los ataques y el frente en la región del Donbass le come a la Federación un 40% de su presupuesto). Asimismo, el incremento del precio del crudo favorece a Moscú, y le facilita la venta de gas y petróleo a nuevos mercados del exterior. Y esto también hace que sus oligarcas y sus empresas energéticas suban en bolsa y aumenten sus beneficios; aunque haya otras compañías exportadoras, eso sí, que puedan sufrir desgaste debido a las dificultades para exportar sus productos debido al incremento de precios y a la recesión que pueda afectar a ciertas economías importadoras de Asia.