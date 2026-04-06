La fotografía, documento del pasado

Toda la fotografía antigua está de actualidad, lo que además la llena de interés. Se da una neo-valoración en torno a ella. Diversos catálogos y libros consagrados a ella así lo demuestran. Cito algunos: ‘Pano de fondo’. Dirección e deseño: Manuel Sendón e X. L. Suárez Canal. Caixa Nova. 2010. La Exposición y el catálogo sobre Francisco Zagala en 1994 a cargo de Cristina Echave y X. L. Suárez Canal. Museo de Pontevedra. La Exposición consagrada a José Moreira. Fotografías (1910–1950 ), con textos de Cristina Echave Durán y Miguel Anxo Montero Vaz. Museo de Pontevedra, 2005. El volumen colectivo ‘Galicia en Blanco y Negro’ a cargo de Ramón Pernas, Xosé Enrique Acuña y José Luís Cabo. Espasa Calpe. Madrid. 2000. Y ahora mismo con una frescura radiante la Exposición ‘Debuxar coa luz. A fotografía en Pontevedra no século XIX’. Museo de Pontevedra. 2026. Son las comisarias Cristina Echave y Reis Camiña , que han realizado una labor tan importante que marca un hito absoluto en la historia de las imágenes gráficas de Pontevedra. Además han sabido recrear a la perfeccción un estudio fotográfico en el siglo XlX, y presumo que se trata del estudio de Francisco Zagala (1842–1908 ) . Han recreado magistralmente nada menos que una atmósfera de la época. Han resucitado un escenario auténtico de la época, presentado y estudiado.

Seguro que en muchas casas pontevedresas se conservan desde el conocimiento y la valoración o desde la ignorancia y el abandono una enorme cantidad de fotografías antiguas de procedencia familiar. Toda exposición rigurosa se compone de lo que se expone y de lo que no se expone, de lo que selecciona y de lo que queda guardado; así también toda exposición cuenta con obras de un autor que se desconoce su paradero o porque su excesiva abundancia muchas obras quedan fuera de catalogación, en espera de otra oportunidad. En esta Exposición todas las fotografías expuestas son cualitativamente representativas de cuanto, fotográficamente, existe en los cajones y en los álbumes, en los marcos y en las carpetas cerradas, y en las paredes de los gabinetes y salas de recibir y en las habitaciones de casas pontevedresas, burguesas y humildes. Esta Exposición cumple una función didáctica ejemplar: la de que es necesario valorar y conservar lo antiguo, y muy en especial lo familiar, que es por completo sagrado, y así pasa aquí de una manera especial con los retratos fotográficos, porque así como de esos familiares fallecidos hace siglo y medio sólo queda su esqueleto, o ya nada, sí permanecen sus rostros y su presencia con existencia plena y garantizada, con la calidad del positivado con el vigoroso soporte en cartón y con la firma del fotógrafo. La importancia aumenta si las personas efigiadas tenían entidad, aportaban a la cultura, gozaban de renombre en la capital, enriquecieron el estado de la realidad en su época. Existen ilustrados ejemplos. Pero también esta Exposición presenta los oficios diversos, las casas pintorescas, y también las ruínas o las presencias de edificios de los que sólo queda su nombre en los Registros y Libros del Ayuntamiento. También es un homenaje implícito a la labor enorme de la Sociedad Arqueológica de Pontevedra (1894-1937 / 1939), así como también aparece con gloria toda una iconografía de la vetusta ciudad, que oscilaba entre la tradición y el progreso, entre la conservación y el derribos, con sus disparates correspondientes después. Esta Exposición eleva a lo máximo el realismo documental y muestra, ilustradamente, el riguroso mundo de la anotación.

Desde luego que les interesaría verla a Walter Benjamín y a Roland Barthes. El primero desde su concepto de ‘Aura’, en la época de la reproductabilidad técnica (1936). El segundo desde su estudio de la imagen fija –la fotografía– en ‘La cámara lúcida. Nota sobre la fotografía’. 1980, y desde su distinción entre el Studium y el Punctumx. Seguro que gozarían y la alabarían.