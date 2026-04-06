La importancia del Líbano

Como era de esperar, apenas un par de días después del inicio de los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán, el Líbano entró en escena como amenaza y como objetivo. No es casualidad. El Gobierno hebreo lo tenía planificado; aunque, al igual que en el caso del país persa, su vecino norteño muestra una resistencia superior a la esperada. Netanyahu aspira a crear en el sur del Líbano una “zona de seguridad” lo suficientemente amplia como para mantener alejada la amenaza de Hezbollah, el poderoso socio chií de Irán. Esta organización, catalogada como terrorista por buena parte de la Comunidad Internacional, dispone de un Ejército bien competitivo gracias al apoyo de Teherán, y a la financiación que obtuvo estos años de países como Venezuela, Bolivia o Rusia.

Pero Tel Aviv no se quiere quedar ahí. Aspira a adentrarse hacia el norte hasta más allá del río Litani, y en dirección al valle de Bekaa; pues es ahí, en todo este espacio al sur y al este del río, donde se concentra el feudo de la comunidad musulmana chií libanesa. EE.UU. no participa en la misión israelí sobre este territorio árabe; pero fuentes de Inteligencia aseguran que Washington le ha dado el visto bueno a Tel Aviv en este cometido, dado que no ha sido capaz de liderar con eficacia el comité de supervisión de la tregua alcanzada entre Hezbollah, el Gobierno libanés e Israel en 2024.

Israel pretende ocupar y vaciar el 15% del país vecino y unos 200 municipios; de ahí las órdenes de evacuación del Ejecutivo judío, que han provocado ya el éxodo de más de un millón de personas. Sólo así considera Netanyahu que logrará su doble objetivo: destruir el entramado social, político y económico de Hezbollah, y desarmarlo; pues está lanzando unos 100 cohetes diarios sobre las fuerzas israelíes desplegadas en sur del Líbano, y unos 50 al día también sobre territorio israelí.

Aun así, los ataques del Ejército israelí alcanzan barrios de diversas ciudades libanesas, incluida su capital, Beirut. ¿Por qué? Pues porque el Mossad asegura que tanto los paramilitares chiíes de Hezbollah, como sus instructores y combatientes de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, se ocultan entre los civiles, camuflándose en espacios de mayoría cristiana, drusa o suní, alojándose en hoteles de lujo, y utilizando las ambulancias de la Asociación Islámica de la Salud (IHA) y las estaciones de servicio de Al Amana (ambas asociadas a Hezbollah) como soporte estratégico y logístico. De ahí la presión del Gobierno libanés para achicar las milicias del “Partido de dios”, y presionar a Teherán para que acabe con la mala influencia de Hezbollah en este país asiático y mediterráneo (ya expulsó al embajador iraní, y llamó a consultas al suyo en Teherán).

Israel quiere aprovechar la actual coyuntura bélica, y la cobertura que le pueda aportar EE.UU., sobre todo sabiendo el poco apoyo que le ofrecen las Fuerzas Armadas regulares libanesas, que apenas cuentan con capacidad militar debido al embargo de armas que sufren desde hace décadas. Aun así, Tel Aviv debe repensar su estrategia y, sobre todo, no repetir los errores de 1978, 1982 y 2006. Entretanto, en el Líbano ya son 1.400 las víctimas de la guerra, incluidos sacerdotes cristianos, decenas de paramédicos, periodistas de Al Manar y Al Mayadeen (canales afines a Hezbollah), y cascos azules indonesios que operaban bajo mando español dentro de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (UNIFIL), compuesta por unos 10.000 soldados de medio centenar de países; y que ha recibido críticas por supuestas negligencias, malas prácticas y abusos, que se siguen investigando.