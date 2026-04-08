Compostela Sacra y el Xacobeo (III)

La preparación de un Xacobeo conlleva, por una parte, cuidar y promocionar, con su patrimonio, los caminos de peregrinación que llevan hasta Santiago y, por otra, tratar con especial esmero lo que Compostela ha de ser, en ese esperado 2027, como lugar que reciba, como ya lo está haciendo, a tantas y tantas gentes.

Es evidente, lo que esta ciudad sea y ofrezca, en un contexto como el de un Xacobeo, es una cuestión que no cabe improvisar y que supera a lo que es su Ayuntamiento, llamado a ofrecer, sobre todo, los servicios precisos, en las mejores condiciones posibles. A buen seguro, como sucedió en convocatorias anteriores, el papel que desempeñará la Xunta de Galicia, en lo concerniente a su programación, ha de ser crucial, algo que debiera de ser igualmente apoyado desde el Gobierno de España y, por supuesto, contando, además, con la colaboración de la Diputación de A Coruña y la sociedad gallega, en general.

La Iglesia de Santiago, con el liderazgo de su Arzobispo, está dando certeros pasos al respecto, desarrollando un programa al que denomina “Compostela Sacra”. La búsqueda de una gestión integral de su patrimonio eclesiástico, no solo de la ciudad, también del conjunto de su diócesis, es la idea central que lo justifica. Así, al buen funcionamiento del Museo de la Catedral y de la puesta en valor de Santa María La Real de Sar, se ha sumado, en esta empresa encomendada a la Fundación Catedral de Santiago, la puesta en marcha del Museo Diocesano, lo que, al tiempo, supone mostrar, en todo su valor, la iglesia y parte de San Martiño Pinario.

Hace unas décadas la Xunta de Galicia puso en marcha un programa al que denominó “Compostela Aberta”, con el que, en colaboración con la Iglesia Compostelana, abrió, en diferentes templos de la ciudad, sus puertas y mostró parte de sus bienes. Así lo hizo, por ejemplo, en la capilla das Animas y en las iglesias de San Benito y Santa María do Camiño... Quizás ahora se continué, con las modificaciones precisas, aquella vieja empresa, otorgándole a lo que fue una programación temporal el sello de lo permanente, para bien de esta ciudad y de su patrimonio.