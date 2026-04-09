No tiene remedio

No, chicos, como os lo digo: Pablo Iglesias si no es tan vanidoso como Donad Trump poco le falta. Ya quiso rodar películas con su sobresaliente protagonismo y, aunque sólo una le salió bien, que su mujer lograse colocarse en un puesto igualmente sobresaliente de las listas electorales europeas, todas las demás resultaron un fiasco de mucho cuidado.

Fijaos, por escoger sólo una: hasta ahora fue el único vicepresidente del gobierno que dejó su cargo por otro, el de encabezar la lista de Podemos en las elecciones autonómicas madrileñas, con la esperanza de ganarlas y acceder a la presidencia del gobierno de la región lo que, sin duda, le daría luminosidad más allá de Madrid, en toda España. No le salió bien. Incluso bastante mal. Y desde entonces anda el hombre a la búsqueda de la actividad o presencia mediática (tasca, página en internet, canal de televisión propio y tertuliano en otros varios) que le ayuden a resucitar. Hasta ahora, tampoco esta le sale. Por eso anda, como se suele decir, encabronado.

Y ahora, a solo dos días de que se haya alcanzado un acuerdo de unidad electoral entre la izquierda de la izquierda en Andalucía, fue Pablo Iglesias el primero en restarle brillo. Yo podría hacer mucha crítica de la experiencia (no es nueva en Europa, en donde hasta ahora fracasaron todas las de ese formato), pero no me podía imaginar que fuese un representante importante de una de las fuerzas incorporadas al proyecto unitario, el primero en mostrarse contrario. A mí, desde luego, me dejó atrás. Además, el desdén de Pablo Iglesias es asaz más dañino de lo que pudiera ser el mío. Yo en eso no soy nadie. Él sí.

Y va y dice que él es más partidario de la iniciativa que hasta ahora, sin que sepa de muchos más, promueven al unísono Gabriel Rufián y su mujer, la de Pablo, pudiendo llevar a la sospecha de que está otra vez en el o yo o ella, el caso es que sea alguien de casa. Yo no creo que se le pueda hacer una crítica tan mezquina, pero sí que él mismo debería hacer un esfuerzo mayor en no permitir que emerjan esas opiniones. Pero bueno, tú, que se le va a hacer.