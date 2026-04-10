De ‘faremos’ a próximamente

“Imos a Faremos”, respondía Pelúdez refiriéndose a la ciudad de Lugo. Eran los años finales de la década de los 60. Así se refería a los muchos anuncios de obras del Ayuntamiento, con incumplimientos o demoras eternas. El personaje, creado por la familia Cora antes de la guerra, comentaba, retranqueiro la actualidad durante las ferias y fiestas del San Froilán. Su figura se consolidó con Trapero Pardo en la segunda mitad del pasado siglo. Con mas de un siglo de vida sigue gozando de excelente salud gracias a los cuidados de José de Cora. El Faremos tuvo gran repercusión porque el mensaje recibía el beneplácito popular y era atrevido en una época en que la crítica brillaba por su ausencia, aunque en el ámbito local había una cierta tolerancia siempre que no atentara contra los Principios Fundamentales del Movimiento Nacional.

El “faremos” de hace más de medio siglo, con transición y democracia por medio, al igual que Pelúdez, sigue vigente no sólo en Lugo. También en otros muchos puntos de Galicia y, novedad, ahora reforzado con el añadido de “próximamente”, concepto que a fuerza de repetirse terminará convirtiéndose en fecha de remate en los contratos que se firmen tras la adjudicación de obras públicas. Ejemplo palmario y próximo es la respuesta que el ministerio de Óscar Puente ofrece sin rubor cuando se le pregunta por el fin de la autovía A-54, de Santiago a Lugo y conecta en Nadela con el resto de España enlazando con la A-6. La A-54 es la única sin peaje, aunque ya con muchos baches, desde la capital de Galicia.

El “próximamente” viene a ser como cuando te sueltan “en el horizonte de”, esa línea imaginaria que nunca se alcanza o, volviendo al franquismo pues como vemos hay comportamientos que resisten, se preguntaba por la desaparición de la censura: “El año que viene, si Dios quiere”, respondía el Hermano Lobo.

El “faremos” de la A-54 se anunció en la última década del pasado siglo. En el tramo de Santiago a Lavacolla digamos que algo se hizo, aunque el enlace con el aeropuerto se retrasó. La previsión inicial, cuando el “próximamente” aún no había entrado en vigor, era terminarla en torno a 2010. A partir de entonces se anunciaron fechas y fechas que se transformaban en horizonte permanente. La última fue el primer trimestre de este año. Pero llovió y, claro, en Galicia es rara la lluvia en invierno. Se puede entender que a partir de 2008, con la gran recesión, hubiera dificultades para ejecutar los presupuestos en infraestructuras. Había menos dinero y otras prioridades. No así en estos últimos años, con recaudación récord de impuestos y ayudas europeas por la pandemia y guerra de Ucrania. ¿A dónde fue tanto dinero? A esta obra no. Y los catalanes se quejan de escasa financiación.

Como también hay que parecerlo, no parece que al Gobierno le interese invertir en Galicia. Pudiera pensarse que no le renta electoralmente. O que no lo necesita en las grandes ciudades gobernadas por el PSOE y BNG con su apoyo. Le votan igual. Caso paradigmático es Vigo, cuya reclamación de enlace directo en tren por Cerdedo acaba de recibir un jarro de agua fría con el anuncio de un nuevo plazo de cinco años para estudios previos de impacto ambiental. En este asunto no vale el “próximamente” ni siquiera el 2faremos”. En todo caso el “facemos que faremos”.

Lo mismo puede decirse del transporte aéreo, una competencia de la Administración central. Tres aeropuertos en decadencia, que se acentuará si para beneficio de Oporto no se toman medidas audaces y urgentes. El día en que el AVE una Vigo con el Sa Carneiro (Oporto), media hora, Peinador quedará para avionetas de ricos, el Falcon de Sánchez o aeronaves contra incendios. Y no digamos si en lo de Cerdedo sonara la flauta. Tampoco pinta mucho mejor para los otros dos. Algún día habrá vía de ancho europea y el tren mejora todavía más sus tiempos. Con buen criterio se construyen las intermodales pero nadie con peso se atrevió a llevar al tren a nuestros aeropuertos.

Bienvenidas sean iniciativas como la de Clúster del Turismo. Son útiles para abrir el debate, que no es poco. Y también para revelar que en localismos no podemos decir ni “faremos” ni “próximamente”. Es presente.