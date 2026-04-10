Samanta gana un millón

No veo a Samanta Schweblin desde 2015, mes de marzo. Once años han pasado. Vino entonces por aquí, acudimos en masa. Muchos periodistas nos aproximamos, grandes devotos, para entrevistar a una promesa que ya era mucho más que una promesa. Claro que no se trataba exactamente de la misma Samanta de hoy, que acaba de ganar un millón. Voy a hacer un inciso (no contuso). Por lo que sea, me veo arrastrado en estos meses hacia los escritores argentinos. ¿Hay un nuevo gran estallido en esa galaxia? Bueno, Samanta lleva tiempo brillando como una de las estrellas más luminosas de esa galaxia. Muchos otros han alcanzado un éxito rotundo (no haré listas).

Algunos permanecen detrás de una sugerente luz de harina que no desvela del todo sus fantásticas hechuras: mi amigo Martín Lombardo, pongamos. ¿Conocen la obra ‘Un círculo sin sombras’? (Sr. Scott). En ella, alguien ve un hombre desconocido nadando hacia un pueblo de la Costa da Morte. Ahí lo dejo. Otro día hablamos. Hay algo en Lombardo, aparte de su origen argentino, que lo une con Samanta: ambos viven por decisión personal (o lo que sea) en Europa. Pero no en España. Samanta en Berlín. Lombardo ejerce como flamante catedrático de literatura en la Universidad de Angers. Nada rara, esa querencia argentina, de Borges a Cortázar, por citar lo más trillado.

Aquella tarde con Samanta (¡esa frase!), la escritora me pareció seria y su mandíbula ejercía, en mi delirio, la función demoledora del casco de un rompehielos, navegando aguas oscuras pobladas de animales extraños y luminiscentes. Claro que estábamos hablando de ‘Distancia de rescate’, un relato sobre la naturaleza envenenada y la posibilidad de transmigrar el alma, o de componerla, un asunto no tan corriente entre curanderos. En fin, lo que digo. Esa novela narra una breve historia terrible. Tan bella, como terrible.

Supe entonces que esta mujer trasplantada a Berlín nos daría grandes alegrías literarias, a pesar de su proverbial seriedad transoceánica, e incluso llegamos a cruzarnos un email o dos, donde yo, ufano, corroboraba y enfatizaba mi creencia segura de que ella se convertiría en una escritora estelar, si es que no lo era ya, como si ella necesitara que yo le corroborara algo, antes o ahora.

En efecto, se ha convertido justamente en eso, en una escritora estelar, manteniendo el edificio de una de las sintaxis más auténticas que conozco en español, sobre todo lo terrible que hay en el mundo. Kafka siempre está rondando por ahí. Kafka está en Samanta. En aquella conversación, Schweblin me dijo algo que rescato ahora: "Escribo de cosas que me sucedieron hace años, voy con una década de retraso. De nena era tremenda. Mi maestra de matemáticas se me acercaba y me decía... ¿qué habéis escrito hoy? Porque es que yo escribía siempre. En clase de matemáticas también. Pero fíjate una cosa: yo no hablaba con nadie. Con nadie." Eso me dijo.

Se levantó algo de polémica con el premio Aena, recién iniciado su vuelo. No es para autores que despegan, sino que había grandes consagrados allí. Algunos a los que venero especialmente. Es un premio a una obra publicada, lo que lo convierte en algo parecido a lo que sucede en otros países. Todavía hay una rara prevención aquí a la hora de admitir que un autor, aunque sea estupendo, se pueda hacer rico. ¿O me lo parece? Como me muevo mucho entre poetas, no he conocido escritores millonarios. Ah, los poetas. Hasta Heaney parecía siempre tan terrenal, con sus jerséis de punto. Pero bueno, tuvo el Nobel. ¿Han leído esa obra magnífica de Yolanda Castaño, ‘Economía y poesía: rimas internas’? (Páginas de espuma y, en gallego, en Galaxia). Deberían. Porque habla del desprecio económico que sufre la cultura y la creación. En fin, una constante a lo largo de la historia. Sergio del Molino escribió de esto con sensatez, y Manuel Vilas, con su humor vestido de desparrame verbal, también tiene líneas abundantes sobre el maltrato a los creadores. Samanta dice que no sabe contar todo ese dinero: le parecía un sueldo de esos de una marca de café, para toda la vida. Yo me conformo con que no deje de escribir: con eso nos damos por pagados.