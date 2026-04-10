Sociología y Geopolítica Científica

La evolución de la ciencia en el siglo XX y en la actualidad, sobre todo después de la segunda guerra mundial, hace más hincapié en la utilidad, traducida en resultados medibles y predecibles que surgen mediante una planificación detallada con presupuestos, evaluaciones y tiempos. La ciencia cambia desde tener como fin explorar lo desconocido e inesperado a ser un medio para mejorar la productividad del mundo. No es de extrañar que cada vez más se entrelace la técnica con la labor científica. Este cambio lleva consigo una relación más estrecha con los poderes tanto locales como los más globales, interesado en sacar provecho de ella. Para ser financiado se tiene que dar respuesta de una manera clara a la pregunta ¿para qué sirve esto? Sin embargo, muchos de los grandes avances de la ciencia se hicieron sin saber para qué servían y solo por el ansia de ver y conocer más allá penetrando en lo desconocido.

El cambio efectuado no solo cambia la forma de hacer ciencia sino también a los científicos y su forma de proceder. En la historia de la ciencia es frecuente encontrar a grandes investigadores que al estar abiertos a lo inesperado o a saber hacerse preguntas fundamentales, hacen emerger nuevos conocimientos al mover los cimientos de lo conocido. Galileo, Newton, Mendel, Darwin, Faraday, Planck, Pasteur, Einstein, Heisenberg... son algunos ejemplos de investigadores que sin saber para qué servían sus descubrimientos, trasformaron no solo la ciencia sino también la sociedad.

Ahora entre los jóvenes investigadores hay un exceso de preocupación por la trayectoria investigadora propia, con una obsesión por publicar y conseguir muchas citas y así escalar posiciones en los índices de impacto. Los contactos entre investigadores no lo son tanto para intercambiar ideas y aprender, como para conseguir méritos. Se impone la necesidad de sobrevivir en un sistema que premia más optimar los resultados de uno mismo que la reflexión, se favorece la sobreproducción y no la creación de un espacio y tiempo necesario para reflexionar con profundidad. La vocación científica queda reducida a la curva de citaciones y por tanto donde el espíritu creativo desaparece.

A nivel global, las empresas tecnológicas van reemplazando silenciosamente a los grandes bancos, financieras y farmacéuticas por imperios digitales, donde la capacidad de asombrarse y de dudar es sustituida por el algoritmo, gran ídolo de nuestro tiempo. La computación y los algoritmos se van integrando en los sistemas sociales y económicos. La misma inteligencia artificial (IA) transforma la manera de hacer ciencia y también su papel dentro de la economía global. Esta transformación ha sido vista por China, que ha incorporado la IA como algo fundamental dentro de su estrategia geopolítica. Para ello ha creado y reorganizado centros de innovación de primer nivel. China tiene plena conciencia que el poder no lo es tanto por el territorio o población bajo su dominio como por el control del conocimiento y como se ejecuta. Mientras, Occidente privatizó bienes públicos y la financiación de la economía, con el fin de optimizar beneficios y reducir riesgos, llevando a transferir sus capacidades productivas a otros países con una merma de su industria.

Bajo este panorama se mueve la ciencia y uno de sus desafíos es liberarse de alguna de estas esclavitudes. En el fondo son desafíos a la libertad del ser humano y a la democracia. Tomar conciencia de ello es el primer paso para conseguir sobrepasarlos.