La astuta China se deja querer

Pedro Sánchez insiste en afianzar los vínculos diplomáticos entre España y China. Nuevamente, el presidente insiste en la relevancia que, según él, tiene el gigante asiático para los intereses del Reino de España. El plan actual es similar al de visitas anteriores: reuniones con las principales autoridades del país, y proyectos de inversión atractivos tanto para España como para la República Popular asiática. Sigue así el interés demostrado por su antecesor socialista, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, que realizó cuatro viajes oficiales a China durante su mandato, y que ha continuado visitando el país oriental en distintas ocasiones con motivo de conferencias, encuentros empresariales y foros. No en vano, es sabido que el expresidente mantiene una relación tan fluida a nivel institucional y empresarial con la potencia asiática, que incluso ha suscitado ciertas dudas y alguna que otra polémica.

En todo caso, la línea continuista y favorable de Sánchez hacia China no es algo nuevo. El presidente ya viajó allí en los meses de abril de 2026 y de 2025. Anteriormente lo había hecho en marzo de 2023, y en septiembre de 2024, cuando llegó a defender, en contra del criterio de la UE, la no imposición de aranceles a los vehículos eléctricos chinos. En aquel entonces, su viaje no sentó bien ni en Bruselas ni en Madrid, pues esa costumbre que tiene el jefe del Ejecutivo de emprender misiones diplomáticas sin informar debidamente ni a la Comisión Europea ni al Parlamento español le generan críticas más que justificadas. Cosa distinta fue el viaje de Estado de don Felipe y doña Letizia a China realizado en noviembre de 2025. Era el primer viaje oficial desde que Felipe VI es rey. Tuvo un carácter político, diplomático y cultural, a fin de reforzar en el

gigante asiático la “marca España”. Si a ello le añadimos la atracción de Xi Jinping hacia las monarquías consolidadas (que contrarrestan su desconfianza hacia Gobiernos débiles y polémicos como el nuestro), pues perfecto para el mandatario chino.

En esta ocasión, sin embargo, el secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China seguro que interpreta el viaje de Sánchez desde una perspectiva doble. Por un lado, agradable por saber que cuenta con un aliado fiel en el seno de la Unión Europea. Por otro, con cierta desconfianza por saber que nuestro presidente sobreactúa para autoproclamarse como la némesis de Donald Trump en Europa (e incluso adelantarse a la visita que el propio inquilino de La Casa Blanca le hará en apenas unas semanas). Además, la mentalidad del líder chino es muy pragmática. Como muestra, esa serenidad a la hora de mediar, desde la retaguardia, para que el Gobierno pakistaní lidere las negociaciones de paz entre EE.UU. e Irán, pese a que Beijing lleva semanas sufriendo las dificultades para disfrutar de ese 13% del petróleo que importa de Irán, e incluso del 4% que también le aportaba hasta hace poco Venezuela.

China hoy juega a proyectar capacidad mediadora, comercio predecible e inversión. Por eso aprovecha el desorden bélico en Oriente Medio para reivindicar, sigilosamente, la idoneidad de una Nueva Ruta de la Seda más pretendidamente predecible y diplomática; sobre todo ahora que ha logrado diversificar sus importaciones energéticas críticas, y ya es capaz de liderar tanto las energías renovables, como los proyectos de la denominada “transición verde”. Y es que Xi Jinping ha aprendido que le resulta más beneficioso abanderar una nueva diplomacia financiera y comercial, que involucrarse en conflictos que sólo generan desgaste y desafección internacional.