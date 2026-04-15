Sobre el CGAC

La Xunta de Galicia acaba de poner en marcha la “convocatoria pública para la provisión, por el sistema de libre designación, de un puesto de trabajo vacante” que atañe a la Dirección del CGAC. La cuestión está siendo debatida, lo que supone un interés digno de aplauso. En estos momentos se trata de un proceso ya en marcha que, ojalá, llegue al mejor puerto posible. El que se elija una opción, entre las que se presenten, forma, en todo caso, parte de lo que ha de ser el futuro de un referente cultural puesto en marcha por la Xunta de Galicia en el año 1993, habiendo sido creado, mediante Decreto fechado el 28 de diciembre del año 1989, y después de haber sido, lógicamente, construido su edificio. La titularidad pública del CGAC ha de derivar, en todo caso, en un desarrollo, en el tiempo– con las directrices y el presupuesto correspondiente de la Xunta de Galicia, como telón de fondo-, que sea consecuente con su historia, presente y deseable futuro.

Hay dos cuestiones, de principio, a valorar. En primer lugar, el hecho de que el CGAC ha configurado, a lo largo de su existencia, unas colecciones que, sumadas a todas aquellas que son propias de la Xunta y otros fondos que pudieran tenerse en cuenta, deben de ser, si siguiesen sus objetivos fundacionales, lo fundamental a exponer en el día a día. Un museo de arte contemporáneo que no explicite, en lo que muestra, lo principal de sus fondos -y de una manera generosa en sus espacios- parece, en todo caso, alejado de lo deseable.

En segundo término, el hecho de que la Xunta de Galicia, desde 1999, haya puesto en marcha la Cidade da Cultura, conlleva que su Museo Centro Gaiás se haya convertido en el depositario de las grandes exposiciones temporales, promovidas, desde el Gobierno Autonómico, en Compostela. Esta realidad – que es positiva- debe de ser complementaria con lo que el CGAC lleve a cabo. Y tal circunstancia -en el contexto de que comparten un mismo presupuesto público- hace todavía más pertinente la presencia de fondos expuestos de una forma prácticamente permanente en el CGAC, sin que ello suponga renunciar a que una parte de su espacio cuente con exposiciones temporales.