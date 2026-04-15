«O conjunto arquitectónico de Santo António de Vale de Poldros situa-se na serra da Peneda, no Concelho de Monçâo. freguesia de Riba de Mouro, a uma altitude de 1113, virado a sul, numa châ do monte de Santo António, sobranceiro al vale do río Vez». Así es la presentación geográfica de la rigurosa monografía de Manuel C. Teixeira. Sersilito-Empresa Gráfica, Lda.Monçâo .2026. Este libro presenta una lógica de la construcción pura al referirse a construcciones rurales, ancestrales, remotas, en que cada piedra presenta una colocación acertada de permanente rigor que atrae la mirada investigadora.

En el Valle de Poldros el conservadurismo era grande en las zonas de población más altas , donde se establecieron grupos de trashumancia, como sucedió en el Valle de Poldros, donde en la estación caliente los serranos habitaban en cardenhas, que eran verdaderas habitaciones-construcciones ciclópicas con piso terreno para la recogida del ganado y piso superior para habitación. Una simultaneidad de habitar con funciones bien distintas y con la doble misión de proteger el rebaño contra el lobo y los agentes atmosféricos duros y contar con un «hogar» lo más cómodo posible para reponer fuerzas para el día siguiente. En la planta de arriba se dormía y se cocinaba, pero también se vigilaba ante cualquier amenaza posible.

Un cuadro de Friedrich (1774–1840 ), famoso, representa a un caballero en una cumbre elevada contemplando el paisaje sobre nubes bajas. Es la contemplación y la liberación máxima entre la Naturaleza en pleno Romanticismo. Quietud y éxtasis ante lo sublime. En su época y mensaje es completamente válido. Pero aquí el pastor mantenía una conducta por completo pragmática y épica, funcional por completo: la lucha diaria por mantenerse con vida, él y sus animales, y la garantía del alimento, y no cometer una equivocación porque no habría una repetición. Estas edificaciones en piedra, cónicas, múltiplemente centenarias, con una técnica natural de acierto, resistencia y permanencia sombrosas, representan una importancia antropológica enorme en su doble sentido: de una parte ser objeto de estudio por la Antropología cultural, y el libro de arriba es un enunciado que anuncia algo grande y heroico a más de mil metros de altitud, y sin farmacias ni clínicas, ni compañía fácil de encontrar, y de otra parte el de ser y servir estas construcciones populares y ancentrales una segura protección no sólo ante los cambios duros de la Naturaleza, visible y presente alrededor, sino también la de constituir una protección especial ante la dureza de la existencia, algo invisible, pero real, algo así como el latir y el padecer del tiempo que mide la duración de estar -allí y notarlo como angustia y amenaza y con un desasosiego sin saber-que hacer-. Entraría, con cierta aproximación, en las consideraciones que hace Heidegger en torno a la cotidianeidad y primitividad en «Ser y Tiempo». Al margen de esto el pastor, como hombre primitivo, mas nunca primario, siempre tuvo una inmersión prístina y directa para los hechos con los que a diario trabajaría. Un olvidarse, en cierto modo, de la menesterosidad.

Sería complemento valioso que alguien escribiese un gran poema cósmico, al modo de «Os Eidos», de Uxío Novoneyra, al que conocí, sobre estas maravillas de la sierra de A Peneda.