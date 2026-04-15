Turismo a la deriva y sin capitán

Dicen que cuando uno no sabe a dónde va, cualquier camino sirve. El problema es que en Santiago empieza a dar la sensación de que no solo no sabemos a dónde vamos, sino que además estamos empeñados en poner obstáculos en todos los caminos posibles. Especialmente en uno: el turismo.

Porque conviene decirlo sin rodeos: el problema no es solo discursivo, también es medible. Ahí están los datos: caída de reservas, menos vuelos, cerca de un tercio menos de pasajeros y unos 2.000 viajeros diarios que ya no llegan. En apenas tres meses, alrededor de 180.000 personas han dejado de pisar la ciudad por vía aérea. Y mientras tanto, el aeropuerto de A Coruña crece. No es una tendencia global, es un síntoma local. Y perder competitividad en un mundo donde la conectividad lo es todo tiene consecuencias.

Pero más allá de las cifras, que ya de por sí deberían encender todas las alarmas, lo verdaderamente preocupante es la ausencia de una política turística coherente, que hace que la pregunta sea inevitable: ¿qué modelo turístico defiende realmente el gobierno municipal de la señora Sanmartín? ¿Uno donde el visitante es bienvenido, pero no demasiado? ¿Dónde se quiere actividad económica, pero sin actividad? ¿O quizá uno donde simplemente se confía en que los peregrinos seguirán llegando caminando, como en el siglo XII, y así evitamos el incómodo asunto de los aviones?

Santiago no es una ciudad cualquiera. Es un destino global, con una marca histórica construida durante siglos y consolidada en las últimas décadas. El turismo no es un añadido, es la columna vertebral de nuestro PIB. Ojalá la ciudad contase con una estructura económica más diversificada, con una base industrial potente o un tejido empresarial alternativo, pero no es así. Y gobernar como si lo fuera no es valentía política, es desconexión con la realidad.

Mientras tanto, ¿qué vemos? Una incomodidad ideológica con el turismo que se traduce en una especie de turistifobia de baja intensidad: no se dice abiertamente que molesta, pero tampoco se actúa como si fuese una oportunidad. Más bien al contrario, se transmite la sensación de que cuanto menos venga, mejor. Y este es el origen de sus iniciativas dispersas, erráticas y hasta contradictorias entre sí. Un día se habla de desestacionalización, otro se menciona la calidad frente a la cantidad, pero sin definir qué significa eso ni cómo se consigue. Se apela a la sostenibilidad, pero sin políticas claras que la hagan compatible con la actividad económica.

Lo más preocupante no es equivocarse, todos los gobiernos lo hacen, sino no tener una hoja de ruta. Gobernar a base de impulsos, de ocurrencias o de equilibrios ideológicos mal resueltos suele conducir a lo mismo, a la irrelevancia progresiva.

Santiago merece algo más que eso. Necesita un proyecto claro, una visión que entienda que el turismo puede y debe gestionarse mejor, no ignorarse. Que puede ordenarse, diversificarse y hacerse sostenible sin renunciar a su papel como motor económico.

Porque al final, la cuestión no es si queremos turismo o no. La cuestión es si queremos decidir cómo gestionarlo… o si preferimos que, simplemente, deje de venir. Quizá entonces, cuando el problema ya no exista, descubramos que tampoco queda mucho más.