¿Echamos cuentas?

Ya he comentado en una de estas posdatas, medio en serio medio en broma, la gracieta de Donal Trump tildando a sus aliados europeos de malcriados. Según él, por deberle todo lo que somos a los casi progenitores norteamericanos, deberíamos sentirnos más obligados de lo que demostramos.

Creo haber señalado lo mucho que debe Europa a los Estados Unidos por la implementación del conocido como Plan Marshall, gracias al cual fue posible su reconstrucción al fin de la Segunda Guerra Mundial, de la que había salido reducida a menos que escombros. Lo dicho, pues, gracias sean dadas.

Pero que también ellos nos oigan y recuerden la historia tal y como fue, entera y sin tergiversaciones: aquello no fue gratis, al contrario, Europa lo pagó bien pagado. En su mayor parte se trató de un préstamo con sus intereses, que solo podía dedicarse a la compra de todo lo que necesitásemos a los EEUU. Como si dijéramos, mandaban a Europa un dinero de ida y vuelta.

Tuvo, además, el sobreprecio de la cesión de soberanía de partes del territorio europeo para usos militares por parte de los norteamericanos (las dichosas bases, que, en territorio europeo, sumando las de los diversos tipos, hay unas cincuenta, con puertos, aeropuertos y sistemas de comunicación exclusivos) y la suscripción de un compromiso de que la seguridad europea no sería sino parte indisociable del diseño de la de Occidente en su conjunto, incluida su institucionalización integrada (la dichosa OTAN), bajo la dirección fáctica de los propios Estados Unidos.

Tanta unidad, sin embargo, puede tener como consecuencia que, si se quiebra la buena relación entre los EEUU y la UE, a nadie la irán bien las cosas, aunque, en plan amable, puedo decir, sin ánimo de echar más leña al fuego, que eso ya lo hace Donald Trump, que los Estados Unidos deben reconocer las dos partes de la Historia y no tocar las narices faltándonos al respeto. Ahora bien, si lo que quiere es echar cuentas, pues vale, echémoslas. No todas nos serán favorables pero desfavorables tampoco.