Ilusión en la Universidad

El proceso de elección de nueva rectora y la propia elección de la profesora Rosa Crijeiras ha atraído la atención de la sociedad gallega, atención aumentada al ser la primera mujer que accedía al puesto de rectora. De los 172 anteriores rectores todos eran hombres. Ella es el número 173, número primo, en honor a una matemática, como decía el anterior rector en su discurso de despedida en el acto de posesión de la nueva rectora.

Dentro de la Universidad hay una ilusión que ha sido trasmitida por la rectora tanto en su primer discurso como en sus intervenciones en las entrevistas que ha concedido a diversos medios de comunicación. Son varias las ideas que aparecen en ellos. Uno es el agradecimiento hacia la enseñanza pública, desde la escuela hasta la Universidad, que permitieron a una niña de aldea con un ambiente cultural limitado, donde en su casa apenas había los libros en braille de su tía ciega, hasta llegar a tener estudios universitarios, doctorado, catedrática de Universidad en una Facultad de Matemáticas prestigiosa, directora de un Instituto de Investigación de primer nivel y ahora rectora.

Ella no dice eso de que soy una persona hecha a sí misma como dicen muchos otros. Al contrario, va desgranando las personas que incidieron en su formación, familia, maestros, profesores… para agradecerles que sin ellos ella no habría llegado a donde ha llegado. También a su aldea y a su pueblo. Como se lee en El Quijote: ser agradecidos es de bien nacidos. Es curioso que muchas veces no nos damos cuenta de las gracias que debemos dar. No es el caso en la nueva rectora.

Aparte de la función social de la enseñanza pública hay otro punto a destacar que la rectora no ha dicho por humildad: la excelente formación que se puede conseguir en ella y un ejemplo de ello, es ella misma.

Se siente orgullosa de la Universidad de Santiago. Esto es lógico en alguien que va a encabezarla, sin embargo sus palabras traslucen autenticidad. La sociedad gallega no es totalmente consciente de la calidad de la Universidad de Santiago y ella quiere poner foco en ello, sin duda para promover y continuar los procesos que la hacen una de las mejores de España. Ella sabe lo que es realizar investigación de primer nivel y el estar insertada en la comunidad científica internacional, estando varios años en Centros internacionales y dirigiendo uno en Santiago.

En su discurso inaugural, no se olvidó de los estudiantes, causa primera de la existencia de la Universidad. Su sabia nueva es imprescindible para la existencia de la Universidad y no solo para enseñarles sino también para aprender de ellos. Su empuje, ideas y atrevimiento son fundamentales. Es imprescindible escucharles seriamente, aunque después no siempre se les debe hacerles caso. El avance del conocimiento tiene mucho que ver con ideas e intuiciones nuevas que aparecen en mentes abiertas a lo desconocido.