Creo que ha sido Salvador Illa el que ha dicho que las olas van y vienen, pero que siempre mueren en la playa. La ola de moda es la ultraderechista, y hay que preguntarse por qué. Desplegó su energía desde los tiempos de Bannon, que parece la prehistoria de Trump (arrumbado por él, como cualquier cosa que juzga inservible: esta gente es muy de tirar lo que considera inútil a la papelera de la Historia). Pero, en realidad, cuando nos despertamos, los dinosaurios ya estaban allí. Ahora, parece que baja un poco el suflé ultra, sobre todo después de la derrota de Orbán en Hungría, aunque nadie crea que su sustituto vaya a ser la alegría de la huerta. Pero, al menos, no reventará a Europa por dentro. No en la misma medida. Y la propia Meloni, déjenme que me pellizque, ha empezado a destrumparse. Lo cual tiene un gran mérito.

Sánchez ha reunido a la izquierda, o así, en Barcelona, bajo la luz del Mediterráneo. Siempre es bueno volver a la cuna de la civilización, ahora que se dirimen estériles batallas en esta cuenca (las guerras de nuestros antepasados que sólo dieron dolor), el lugar que amasó lo mejor de la democracia, pero también lo peor de los enfrentamientos humanos entre monumentos de épocas doradas. Las ruinas no reverdecen, pero sí las ideas.

La reunión de Sánchez es una herramienta necesaria ante la necedad global. No digo que vaya a servir para revertir la estulticia reinante, y, mucho menos, para devolver a Trump a la casilla de salida: el lugar más seguro para el mundo. Pero hemos criticado aquí varias veces la parálisis del pensamiento progresista, sea por el gran oleaje ultraconservador, indiscutible, o por sus propios errores. Hay que reconocer que, desde la izquierda, tal vez a causa de la excesiva fragmentación (divide y vencerás, y tal), se ha favorecido la ola de extrema derecha que está colocando al mundo en una situación comprometida, sin que, al parecer, gran parte de la gente se sintiera concernida por ello, al menos hasta que ha empezado a ver las orejas al lobo.

La postura demasiado tierna de Europa, urgida por sus propios dolores y confusiones, y ese intento de Bruselas de caerle bien a todo el mundo, si pudiera ser, ha llevado a este paisaje de desolación. Se le ha dado mucho terreno a esa nueva barbarie que quiere acabar con los equilibrios del planeta e imponer un autoritarismo brutal basado en la simplificación, en el alimento de la ignorancia, y, claro es, en la fuerza, como le gusta decir a Stephen Miller, ese hombre. Por eso, una cumbre del progresismo, digamos incluso de la izquierda (a veces parece que se ha intentado que izquierda se convierta en una palabra tabú, nada menos), tiene todo el sentido. No sólo para analizar y detener la ola ultra que está machacando el mundo, sino para analizar los errores propios, que no son pocos. El progresismo debe reflexionar, y tal vez es eso lo que se está haciendo ahora en Barcelona. Pero tiene que ir más allá.

Sánchez se ha echado a la espalda la crítica a este Trump desbocado, que intenta convencer a los suyos con el timo de la estampita, en la que se dibuja como un nuevo redentor (la IA es su gran aliada, más que las salas de baile). Ante los problemas domésticos, es obvio que levantar al fin el oleaje progresista colocará de nuevo a Sánchez en el mapa electoral, donde estaba desdibujado, pero, aunque no le desagrade ese efecto, al menos ayudará a contrarrestar una deriva tan dañina como la que estamos contemplando. Que Trump se haya sentido herido en sus cotidianos delirios de poder por las palabras y las acciones de Sánchez, entre otros, es algo que habla por sí solo.

Las descalificaciones que lanza contra el político socialista demuestran la incomodidad del magnate. En las últimas horas, Trump se mofó de la economía española en uno de sus mensajes habituales, mientras el FMI anunciaba que nuestra economía completará un ciclo de cinco años liderando el PIB en Europa. La palabrería también deja de funcionar. Todo ello al tiempo que ha tomado fuerza inusitada la gran colisión de Trump con el papa León XIV y con la defensa de la inmigración desde la Iglesia. Son ya demasiados jardines, Donald. La esfera progresista tiene quizás la oportunidad de reinventarse y revertir las decepciones que han dado alas al pensamiento autoritario. Las olas siempre mueren en la playa, pero, en su viaje, pueden causar infinitos naufragios. Nadie conoce aún el daño causado