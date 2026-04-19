Opinión | Cifras e letras
Outro MAGA é posible
Hai días a revista Nature publicou un artigo con este título: “A administración Trump volve propoñer recortes orzamentarios masivos para a ciencia nos EE. UU.”. Recortes tanto á investigación, sobre todo á que podemos considerar de base, como á publicación dos resultados científicos. Supoño que na súa lóxica ilóxica pensarán que, se invisten menos en ciencia, menos terán que contarlle ao mundo sobre os seus resultados. Dobre aforro.
A proposta de orzamentos para o vindeiro ano semella evidenciar que hai que sacar cartos de onde sexa para seguir guerreando co mundo. Esa é a prioridade e os recortes aquí e acolá son danos colaterais perfectamente asumibles, así que é cuestión de usar ben a tesoira de podar no que se considera menos relevante, e listo.
Os recortes non van só á investigación cuxo impacto na economía e na sociedade se demora habitualmente no tempo, o que xa de por si é extraordinariamente grave, senón tamén á que é necesaria para atender o presente: saúde e medio ambiente, en particular. De feito, a Axencia de Protección Ambiental sufrirá un recorte de máis da metade do seu orzamento actual e os Institutos Nacionais de Saúde verán reducido o seu nun 13 %.
A principal organización de financiamento da investigación dos EE. UU., a National Science Foundation, vería tamén reducido o seu orzamento nun 55 %, cortando de raíz os recursos destinados ás ciencias sociais e económicas, o que levaría a pechar a dirección de Ciencias Sociais, do Comportamento e Económicas da axencia.
Iso si, o devandito artigo indica que, de aprobarse estes orzamentos polo Congreso estadounidense, manteríase o financiamento para a investigación en cuántica e intelixencia artificial. Supoño que unha parte substancial deste investimento, de levarse a cabo, iría dirixida a algo que si é unha prioridade presidencial: o exército. Dende o comezo do ataque dos EE. UU. a Irán, moitos medios fixéronse eco da intención da administración Trump de incrementar o orzamento do exército nun 44 % o vindeiro ano.
O influente medio británico The Economist saíu á rúa hai poucas semanas cunha rechamante e moi reveladora portada que amosa ben a situación que estamos a vivir. Nela aparecen as caras de Trump e Xi Jinping, co titular: “Nunca interrompas ao teu inimigo cando estea a cometer un erro”. Dificilmente se podería describir mellor a realidade con menos palabras. Algúns deses erros, ademais, son auténticos disparates.
Cando falamos de xeopolítica e de economía, vale case máis o erro do adversario que o acerto propio. China deu mostras ao longo da historia de saber ser paciente e quizais agora está a dar unha lección maxistral ao respecto. En todo caso, estanllo poñendo moi doado, ben é certo.
Mentres tanto, Trump e o seu contorno seguen coa súa xa nada crible e cada vez máis cuestionada política MAGA. De feito, dá a sensación de que o que comezou sendo “Make America Great Again” está a se converter en “Make America Go Awry”, que vén significar: “fagamos que América se vaia ao carallo”. É o que adoita pasar cando non hai rumbo nin temoneiro ao mando.
