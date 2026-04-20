La pasión china de Sánchez

Pedro Sánchez regresó de su cuarto viaje oficial a la República Popular China. Nos dicen que se lograron firmar diecinueve acuerdos; pero no nos advierten del exceso de regulación ni de las trabas que pone esta república socialista unitaria marxista-leninista unipartidista a las inversiones provenientes del exterior, y que explican, en parte, ese déficit comercial de más de 42.000 millones de euros que mantuvo España, por ejemplo, en 2025. Aun así, cualquier acuerdo sería bueno en un mercado de 1.400 millones de consumidores. Eso sí; si se llega a implementar. Lo digo porque hasta ahora no hemos visto demasiados frutos tras las anteriores visitas de Sánchez al gigante asiático en abril de 2025, septiembre de 2024 y marzo de 2023.

De hecho, hace dos años Sánchez defendió, en contra del criterio de la UE, la no imposición de aranceles a los vehículos eléctricos chinos, lo cual no sentó bien ni en Bruselas ni en Madrid. Como tampoco agradó la adjudicación a Huawei por parte del ministerio de Interior, de contratos millonarios para almacenar datos de las escuchas telefónicas ordenadas judicialmente en España; y más sabiendo que la Constitución china, y su Ley de Inteligencia de 2017, obligan a sus empresas a “apoyar, asistir y cooperar” con el Partido Comunista de China (PCCh). Y es que ya los dos memorandos de cooperación (para la aplicación de las leyes y la administración de la justicia) firmados por la Fiscalía Popular Suprema de China (a través de su fiscal general Ying Yong) con Álvaro García Ortiz (ex fiscal general del Estado) y Cándido Conde-Pumpido (presidente del Tribunal Constitucional), generaron desasosiego.

El presidente asume demasiados riesgos al no informar ni a la Comisión Europea ni al Parlamento español. Y es que ni Sánchez ni Zapatero disimulan su alineamiento con la República Popular. De hecho, es tal la sintonía que percibe el Gobierno chino hacia su causa, que ha llegado a asegurar que España apoya el principio de “una sola China”, que contempla la anexión de Taiwán. Claro, tras decir Sánchez que “China está reconstruyendo su grandeza”, su homólogo asiático se vino arriba. Esto no ha sentado bien en la UE, aunque desde nuestro Ejecutivo se matice que lo que nuestro presidente respeta es la ‘política’ (que no el ‘principio’) de “una sola China”; es decir, mantener las relaciones tanto con Beijing, como con Taipéi.

Lo cierto es que Sánchez ha perdido credibilidad entre nuestros aliados, y España ya no es un socio de confianza. Lo explica muy bien el presidente de Taiwán, Lai Ching-te, cuando señala que “la paz no se logra integrando a Taiwán en el marco de ‘una sola China’, o alineándose con un régimen autoritario”. Pues bien; es esta crítica del Gobierno taiwanés a Pedro Sánchez, la que comparten nuestros socios occidentales a ambos lados del Atlántico; desde la UE a EE.UU. Y es que parece que Sánchez y sus ministros han olvidado el apoyo incondicional de China a Rusia, a Irán, a Venezuela, a Cuba, y a tantos otros regímenes dictatoriales o de dudosa democracia (algunos de cuyos líderes están estos días en Barcelona). Tampoco parece recordar la violación de Derechos Humanos, o la represión que denuncian Human Rights Watch, Amnistía Internacional y Reporteros Sin Fronteras; la opresión que sufren tantas minorías étnicas y religiosas en el país; o la censura digital que padecen sus ciudadanos. Por no recordar, Sánchez ni recuerda el desfile militar chino del pasado mes de septiembre en plena plaza de Tiananmén, con Xi Jinping acompañado en la tribuna por Vladímir Putin y el líder supremo de Corea del Norte Kim Jong-un, entre otros.