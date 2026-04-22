Sobre el CGAC (II)

El Decreto 296/1994 de la Xunta de Galicia reguló el Centro Gallego de Arte Contemporáneo. Allí se señalaron sus funciones considerando como la primera de ellas «conservar y ampliar la colección del centro, exponiéndola para su contemplación y estudio». En segundo término se indicaba la conveniencia de «desarrollar programas de exposiciones temporales del arte contemporáneo, con especial atención a la creación artística relacionada con Galicia». También se proponía como función el «potenciar e incentivar la creación artística y contribuir a la formación de los que se dedican a las artes plásticas....». Y, además, «desarrollar programas que favorezcan el contacto con el público...».

Se vuelve al tema en el Decreto 146/2024 –es decir, treinta años después– por el que se establece la estructura orgánica de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude. En su disposición adicional sexta se disponen las funciones del CGAC. Hay que decir que se sigue considerando, de forma prioritaria, la relevancia que se le ha de otorgar a la colección, a relacionar con este centro y con la Xunta de Galicia, en general, algo que, por cierto, se abordaba igualmente ya en 1994. Cabe recordar que se contemplan, además, como propios «los procedentes de depósitos y donaciones que en su favor se produzcan».

Así pues, ha de otorgársele a la colección la relevancia que se le ha señalado desde los citados decretos, lo que conlleva que se exponga de una forma prioritaria. Es más, en el del año 2024, se dice así: «Conservar y ampliar la colección permanente en el Centro, exponiéndola ordenadamente para su contemplación y estudio. Garantizar la protección, conservación y restauración de los bienes muebles e inmuebles que lo integran...».