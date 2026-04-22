Sant Jordi y los libros

Lo más fácil en vísperas de Sant Jordi sería comentarles un libro, recomendarles una historia, poemario o novela, hacer spoiler de un par de ellas o proponerles algún título para regalar en esta fecha. Polifacética que soy, puedo hacer de todo un poco en esta columna, porque las hay con abundancia para glosar, analizar o desmitificar. Así quizás podrían hacerse con alguna de las múltiples supuestas joyas que se editan cada día. Digo bien: ‘cada día’, porque si se está atento a las novedades que salen al mercado, vemos que proliferan obras de autores consagrados y de otros que pretenden serlo, no existiendo jornada en que uno se vaya a la cama sin haber conocido a otra candidata/o a lograr alzarse con un Best Seller en la mano.

Se dice que una vida plena conlleva plantar un árbol (unión con la naturaleza), tener un hijo (procrear) y escribir un libro (aportar a la sociedad conocimiento). Muy en serio se lo han tomado cantidad de famosos, buenos, malos o de medio pelo, que se quieren subir al carro de hacer honor a esa sentencia. Pienso en cantantes como Raphael o Karina. Él publicó las que fueron sus primeras memorias («¿Y ahora qué?», 1998) que pasaron sin pena ni gloria. Lo mismo hizo su colega siguiendo la misma estela («El baúl de mis recuerdos», 2014). Fuera de España, por seguir en esta línea, recientes son las de Tina Turner «My love story» de 2018, (traducida al castellano en 2022) o las de Elton John «Me» de 2019, aparecidas en España en 2020.

Hoy hay tal fiebre por lo escritura que uno se dejaría dos veces el sueldo de un mes si hiciera caso de todo lo que se comercializa. La máxima parece ser: nadie es nada si un libro no escribe. Y, con ese peregrino argumento en la cabeza, las estanterías rebosan de mercancía y las salas no pueden con tantas presentaciones. Las promociones son el pan nuestro de cada día e incluso se solapan habitualmente. Imposible leer tanta literatura o vivaz verborrea. Ahí están el controvertido «Reconciliación» del rey emérito, o la morbosa autobiografía «Mi verdadera historia» de Isabel Preysler, ambos de fines del 2025. ¡Qué pereza!

Destaca también una nueva tendencia: apuntarse un tanto en el fabuloso mundo de la novela. Imaginar tramas pintorescas, ambientadas en la actualidad o en quijotescos lugares o épocas, es la última moda de presentadores de informativos o de caras que de algo nos suenan. Pienso, por ej., en la de Máximo Huerta («Mamá está dormida») o en la de Sonsoles Ónega recién salida de la imprenta («Llevará tu nombre»). El denominador común: sentirse liberada/o a través de los personajes o ideaciones que presentan, basados en hechos más o menos reales. De fondo la misma cantinela: hacerlo como terapia o para llevar al karma. Caso extremo es el de Paz Padilla y sus clases magistrales sobre cómo afrontar la pérdida de un ser querido poniendo como excusa su relato «Alzar el duelo»; no hay quien la pare cuando coge el micro para explayarse sobre algo que ha vivido y, según parece, de lo que sabe tantísimo.

Tengo la impresión de que a casi todos los citados les lleva más tiempo contar su historia en voz alta que lo que da de sí cada una de ellas. O sea, que lanzan más palabras al vuelo que las que se les contabilizan por escrito en papeles.

Nunca fue tan fácil hacerse con un libro, pero paradójicamente, nunca está siendo tan difícil deshacerse de ellos. Que se lo digan a muchas bibliotecas o a particulares, mayormente, jubilados que quieren desprenderse de docenas de ejemplares pajizos y polvorientos.

Están a tiempo: háganse con un libro o, si lo prefieren, opten por una rosa para agasajar a quien vean merecedor, o agradecido receptor, de este singular y bonito gesto.