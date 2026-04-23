Je, je, je, perdonadme, porque paso casi cada día por delante del Hostal y no me había dado cuenta de la muestra de tuberías enculadas en las gárgolas del edificio. No se podía producir mayor fechoría contra esas piezas de extraordinario valor cultural e histórico. Cada una tiene su significado simbólico y a veces incluso se corresponden con la rubrica de su autor. Son piezas relevantes de la identidad arquitectónica de la ciudad, no solo del Hostal pues se la puede ver en muchos otros edificios, incluida la propia Catedral. Se puede maldecir, pues, al que las ha pervertido y aún por encima con la manera tan grosera e irreverente, implantándole en el ano una tubería de desagüe. ¡Qué Dios le perdone!, si es que hay perdón para las estupideces.

No se ni quiero saber de quien fue la idea y de quien sigue siendo la culpa de tan inmensa muestra de incultura, pues solo esa puede ser la fuente de la estulticia. Y estoy diciendo lo que digo con las correcciones formales con las que debo expresarme en las páginas de un periódico. Si estuviese de tertulia con los amigos les puedo asegurar que sería más incisivo. ¡Es que es mucho!

Puestos a enjuiciar la cosa, sorprendidos y alterados, me atrevo a pensar que tal vez fuese necesario revisar los trabajos que se han realizado durante los últimos años en los monumentos compostelanos. ¡No vaya a ser!

Por cierto, quedándonos en las gárgolas del Hostal, mucho me temo que además de la improcedencia de encularle las dichosas tuberías tampoco es que resultase necesario resolver un problema de desagüe porque, pidiendo perdón también yo por si ahora soy yo el que se equivoca, hace ya mucho tiempo que no se vierten por ahí las aguas pluviales que se dispersen por el techo del edificio, o por lo menos con el volumen que requiriese una solución singular. Hagan ustedes el favor de fijarse en si es o no es cierto.

Y retiren lo más rápido que pueden ser retiradas esas tuberías enculadas, no sea que pasemos a la historia también por semejante ultraje anal. Pónganse: ¡Compostela, donde el culo es arte!