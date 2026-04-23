Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cierre LavacollaCatedralMoción de censuraReigosaTropezón del Obra
instagram

Opinión | Negro sobre branco

María do Carme García-Negro

Doutora en Economía

Lealdade

O pasado día 10 celebrouse en Fonseca o acto solemne da toma de posesión da Reitora da USC, Dra. Rosa Cruxeiras. Tanto o discurso de despedida do Dr. López Díaz como o de presentación da Dra. Cruxeiras bordaron con brillantez o acto académico que nesta ocasión ha ser un, en seis anos. A modo de peche do acto falou de maneira improvisada -a forma, ton e contido así o corroboran- o presidente da Xunta, Sr. Rueda. A componente universitaria dos presentes, en dito acto, ficou ben sorprendida, afeitos a que a máxima autoridade autonómica, en actos desta natureza, se conduza da forma adecuada. O presidente da Xunta repetiu no breve número de minutos que falou sete veces a palabra lealdade. E seguramente é interesante analisar o transfundo e significación do tal lema. O primeiro pensamento en busca do significado de lealdade, en tal contexto, sería o da lealdade institucional, mais dito unha vez para se referir ao labor conxunto das accións de política universitaria xa era sobrado. E, visto que o termo foi utilizado sen adxectivar, deberemos atopar o seu significado noutro campo. A maiores, a lealdade institucional só ten sentido no campo da reciprocidade e este aspecto non foi citado nen sequer para se oferecer en accións futuras. Desbotemos a lealdade institucional. Outro campo de uso da lealdade sitúase no da lealdade/fidelidade dos consumidores a unha marca, a un produto, a un servizo ou a un ídolo de mercado que, como a cantante famosa, agora facturan. Nese ámbito, lograr a fidelización do consumidor é un labor encomendado a un montón de especialistas que logrando o seu obxectivo tamén amolan/xiringan aos consumidores na medida na que os prezos dos produtos trasladan os custos do marketing. O logro de éxitos grazas a esta fidelización é realmente unha demostración de eficiencia na xestión.

Desbotado que a lealdade sexa de tipo feudal, ou a un soberano no Antigo Rexime, ou a un señor ou mesmo a unha autoridade relixiosa, quédanos un campo de exploración un pouco máis complexo que faga posíbel caracterizar o tal conceito, nos tempos actuais. Se nos referimos exclusivamente á lealdade a un dirixente político en exercicio do seu cargo, pode ser un vicio. A complexidade das relacións sociais (Universidade/ Xunta) que forman a armazón dunha organización política democrática, e no noso caso dunha organización universitaria, non ten campo que poida ser debitario da lealdade persoal. A institucional dáse por existente -por definición- e, se estiver en dúbida, reclámese polas vías institucionais coñecidas e sobradamente utilizadas. Non atopamos que poida ser demandada a lealdade unilateral e asimétrica da Universidade cara ao presidente da Xunta, sen ter reciprocidade ou ser biunívoca. Non obstante, na análise do posíbel significado de «lealdade» atopamos un campo de virtude que facilita o labor dun dirixente político sempre no caso suposto de que as relacións sociais existentes teñan esa estrutura. Imaxinemos que na familia, no círculo amical, no grupo de influencia e control político, atopamos condutas que proceden dunha submisión forte, sen lugar -por inadmisión- dunha só voz crítica: a lealdade funciona como amálgama en ausencia de intereses comúns tanto político-ideolóxicos como de desenvolvemento social. Á inversa, diríamos que a lealdade persoal é a única esixencia capaz de garantir a pervivencia do dirixente e do seu grupo en perpetuación. Non é preciso que o «cabeza» teña conduta admirada, sexa recoñecido ou logre afecto dos administrados; a rede existente de elementos institucionais e informais de control centralizado garante o funcionamento ben fluído no que a «lealdade» substitúe a democracia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Xunta anuncia una nueva oferta de empleo público con más de 800 plazas de libre acceso
  2. El ascensor que vuelve a poner a Santiago en la élite de la arquitectura mundial
  3. Luz verde al nuevo barrio de Mallou: la Xunta impulsa el suelo para 3.600 viviendas en el norte de Santiago
  4. De Arzúa a 'La Isla de las tentaciones': esta es la nueva pareja que se une al popular 'reality' de Mediaset
  5. Santiago se queda sin aeropuerto 35 días: fechas, motivos, alternativas y el impacto económico
  6. Un popular influencer gastronómico se rinde a un restaurante 'de pueblo' a media hora de Santiago: 'Va a ir a tu lista
  7. Parece un cuento de hadas y está a 1 hora de Santiago: el bosque gallego con casas de gnomos y un tipi indio para pasar la noche
  8. Un autobús atascado colapsa el tráfico en el periférico de Santiago durante más de dos horas

O cineasta Ángel Santos volve ás salas de cinema o 30 de abril con 'Así chegou a noite'

A Silveira de Kiko da Silva, 23 de abril de 2026

Abonar, sembrar y fumigar desde el aire: así funcionan los drones llamados a revolucionar el campo en Galicia

Un día del libro en Santiago en la Ánxel Casal, biblioteca con nueva directora compostelana

El compostelano Pascal Gómez se proclama campeón del II PSA Satélite

El Obra, obligado a pensar en el Estudiantes y a olvidar Burgos

Patrimonio rechaza los tubos de las gárgolas del Hostal y pedirá su retirada

Los romances con chatbots de IA, una tendencia en alza

Tracking Pixel Contents