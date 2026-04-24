Caras ocultas

Estas últimas semanas se nos han hecho más patentes algunos enigmas y secretos. Uno de ellos ha sido ya desvelado por la misión Artemis que ha desvelado la cara oculta de la luna, que ya habían visto otras misiones.

Hay otros secretos y enigmas que se han iluminado estas semanas, nos referimos a la llamada operación ‘kitchen’ y quién estaba detrás de toda la operación que trataba de hacer desaparecer pruebas del caso Gurtel con el que presuntamente se pagaba a cargos del partido popular a cambio de obras públicas.

Para ello, los cargos del Ministerio del Interior, empezando por el ministro, siguiendo por el subsecretario y siguiendo por toda la cúpula policial, se dedicaban a la tarea de encubrir la financiación del Partido Popular. El inspector de Policía, de asuntos internos, dedicado a investigar parte de la operación ha dicho delante del tribunal juzgador que no hay ninguna duda que el nombre de el «barbas» o el «asturiano» que aparecía en los audios y documentos al que se referían los diversos personajes de la trama era sin lugar a dudas Mariano Rajoy. Bárcenas le ha señalado claramente. Sin embargo, los jueces que tuvieron a cargo la instrucción del caso no creyeron oportuno, no ya imputar, sino investigar a M. Rajoy porque estimaron que no había indicio alguno. De la misma manera que lo hicieron con Dolores de Cospedal. Todo ello refrendado por la Audiencia Nacional. Es un gran enigma el comportamiento de algunos jueces.

También hemos conocido un nuevo auto del juez Peinado, llevando a juicio a Begoña Gómez. En ella hay afirmaciones como que ella realizó actuaciones amparadas en un absolutismo propio de Fernando VII. Su actuación está llena de parcialidad, ignorancia y chulería, como el exigir una tarima para estar más alto que el ministro. En el fondo es un pobre hombre. Su instrucción ha sido duramente criticada por prestigiosos catedráticos y juristas. El ministro de Justicia dijo que esperaba que las instancias superiores hiciesen justicia. Sin embargo, el Consejo del Poder Judicial critica al ministro por hacer dichas manifestaciones. El mismo Consejo lleva once meses para resolver las denuncias realizadas por el ministro respecto de las actuaciones del citado, sin explicación alguna. Es este Consejo que no vio necesario amonestar o abrir expediente a dos jueces que se refirieron despectivamente a una ministra y a la misma esposa del Presidente del Gobierno, aduciendo la libertad de expresar desprecios e insultos que parece que tienen los jueces.

Algunas asociaciones de jueces también criticaron al ministro, entre ellas la asociación profesional de la magistratura, cuya presidenta hace unos meses dijo que el presidente del gobierno lo era por solo una cuestión de matemáticas y que las matemáticas nunca habían dado lugar a nada bueno. ¡Qué gran analfabeta ha perdido España! Parece como si los jueces puedan decir burradas, sin corrección alguna. Tienen barra libre.

Todas estas actuaciones y muchas otras que podíamos seguir diciendo, como la condena sin pruebas del fiscal general, hacen que la mayoría de los ciudadanos no crean en la Justicia española, como así indican todas las encuestas realizadas.

Es la cara fea de la democracia española. Nadie se atreve a destapar el velo que la cubre.