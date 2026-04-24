Elogio del tránsfuga honesto

Este artículo podría terminar ya, con un par de frases cortas: según para quién, el tránsfuga de Noia es bueno o malo y la tránsfuga de Lugo lo mismo. No obstante, como tengo asignado un espacio a rellenar he de teclear los aproximadamente 4.000 caracteres que me restan. Claro que, como sucede con la empanada, el relleno suele ser lo más sabroso, sin que con ello presuma de que en este vaya a ser así. Empanada mental de ingredientes indigestos es la que se sirve en la mesa política lucense desde hace tiempo, con platos de mal gusto en sus principales instituciones: Ayuntamiento y Diputación. Si el cambio en el concello nos trae mejor menú, bienvenido sea; si no fuere así, dentro de un año puede remediarse.

En la moción de censura de Noia (Agosto de 2025) el malo para el PP fue el concejal de su partido que dio al PSOE la alcaldía mientras que desde las filas socialistas y del BNG fue el bueno. En Lugo acaba de suceder, viceversa, exactamente lo mismo. Una concejal que iba en la lista del PSOE dará el gobierno local al PP. Las reacciones en este caso son bastante más agresivas, con bulo incluido. Habrá que achacarlo a la diferencia cuantitativa. Estamos comparando un municipio mediano, que no alcanza los 15.000 habitantes con la quinta o cuarta (en pugna con Santiago) ciudad de Galicia en habitantes. Acaba de superar los 100.000, pocos cientos menos que la capital gallega. En términos cualitativos son como gotas de agua.

Defiendo la existencia y elogio la figura del tránsfuga, dando por hecho que se trata de una persona que actúa conforme a la ley y la honestidad política que le dicta su conciencia. Porque, salvo que se demuestre lo contrario, los de Noia y Lugo así lo hacen. Consideran conveniente un cambio de gobierno para mejorar la situación de sus municipios. Si alguien conoce motivaciones inapropiadas debe denunciarlo donde corresponde. Otra cosa es el rifirrafe político, cada día más hiperbólico, desmesurado y muchas veces para consumo interno, que no me interesa.

La honestidad es clave en estas situaciones. La madre de todas las censuras se produjo en Galicia en el año 1987 para hacerse con la Xunta. El PSOE pactó con exdiputados del PP para llegar al poder. Creía entonces y sigo creyendo ahora que los principales protagonistas actuaron con honestidad. El gobierno gobierno gallego se había vuelto ineficaz, no dada más de si. O al menos eso parecía. A mí el primero. Después las urnas se pronunciaron en contra, no obstante tanto a Albor, perjudicado, como Laxe y Barreiro, beneficiados, la historia les absolvió. Tal vez en Noia y Lugo suceda algo parecido, lo que sólo el tiempo aclarará.

La figura del tránsfuga goza de claro respaldo constitucional. La Carta Magna, en este sentido, es humanista. Protege los derechos de la persona. El Tribunal Constitucional emitió en 1983 una sentencia histórica a raíz de la expulsión por parte del PCE de Cristina Almeida como concejal de Madrid por la cual recuperó el acta ya que esta pertenece a la persona y no al partido. Recientemente, el mismo tribunal, bajo presidencia de Conde Pumpido, sentenció en el mismo sentido. A los no adscritos no se les puede impedir firmar mociones de censura. A esta potestad se acogieron los concejales de Noia y Lugo. Están en su derecho.

La vida política lucense vive momentos de máxima ebullición. Aún no se apagaron los rescoldos en la Diputación con la expulsión sumarísima de su presidente por una denuncia de acoso sexual cuando en la Casa Consistorial explota un Arde Lucus político a pocas semanas del gran festejo romano-castrexo (18 a 21 de junio). El caso es que, bien mirado, a los protagonistas de los tres grandes partidos el asunto puede favorecerles. Al PP si en este corto espacio de tiempo es capaz de ilusionar a la ciudadanía lo suficiente como para lograr esa mayoría absoluta que por un concejal se le escapó hace tres años. Al actual alcalde socialista porque se garantiza encabezar la próxima candidatura, algo que no tenía asegurado, y se libra de un año de penalidades con un gobierno en minoría. Y el líder del BNG podrá intentar con renovada esperanza el sorpaso al PSOE para hacerse con el bastón de mando que a punto estuvo de lograr la vez anterior. En fin, que no hay mal que por bien no venga.