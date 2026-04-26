Propaganda y manipulación en Irán

Si ayer mencionábamos la euforia, los cánticos de vitoria, y las amenazas de destrucción de Israel con las que regresan estos días al sur del Líbano miles de seguidores de Hezbollah, hoy tenemos que hacernos eco de las manifestaciones favorables al Gobierno iraní por parte de la población afín al régimen de los ayatolás. Aun constituyendo ésta una clara minoría dentro de la amplia y diversa sociedad iraní, compuesta por persas, luros, azeríes, turcomanos, armenios, asirios, georgianos, circasianos, qashqai, árabes en la frontera con Irak, y hasta grupos mucho más contrarios a los ayatolás, como los kurdos sunís en el noroeste, o los baluchíes en el sureste lindando con Pakistán y Afganistán, lo cierto es que los Pasdarán, los Basích y la Fuerza Disciplinaria (es decir, la policía), animan a la minoría favorable al régimen a salir a las plazas a reivindicar la soberanía iraní. Constituye ésta una estrategia para que los Guardianes, el Consejo de Seguridad Supremo y la Asamblea de Expertos puedan seguir desarrollando una elaborada narrativa de difusión destinada al engaño, la manipulación informativa, y la propaganda política. Todo ello, mientras siguen las ejecuciones de opositores, continúa el apagón de internet, y se prohíben los funerales públicos de quienes fueron abatidos en las protestas contra el Gobierno.

Todo sea por dar a entender orgullo nacional, y aparentar que el pueblo está unido incluso en contra de la injerencia extranjera, sobre todo de Estados Unidos e Israel; de ahí los desfiles incluso con misiles por las calles, con personas cantando, ciudadanos arropando los proyectiles con banderas, y mujeres fotografiándose libremente. Pero todo es falsedad y mentira. Y lo mismo sucede en el Líbano, con el júbilo de una minoría chií vinculada al ideario del grupo terrorista Hezbollah, del que la inmensa mayoría de los libaneses, los cristianos ortodoxos y católicos, los cristianos maronitas, los cristianos armenios, los drusos, y los musulmanes sunís, desearían librarse por el bien del país. Por eso son tan complicadas las conversaciones de paz entre Beirut y Tel Aviv. Y por eso también los ‘verdaderos’ negociadores de Teherán se hacen de rogar; sabiendo que el tiempo corre a su favor, y en contra de Trump políticamente, y de todo Occidente económicamente.

Por otro lado, el martes volvía a sorprendernos el presidente neoyorquino al prorrogar “indefinidamente” la tregua acordada hace dos semanas. Eso significa que las conversaciones no han avanzado con la celeridad deseada; y también que, de nuevo, la información de la CIA y del Mossad aparenta sesgada y limitada. Sin embargo, ciertos mensajes contradictorios interceptados en la República Islámica apuntan al germen de una división dentro del régimen. Incluso se habla de un posible golpe de Estado. Si así fuese, Trump no estaría reculando, sino recalculando sus presiones y concesiones en su plan de alto el fuego y de control del estrecho de Ormuz, quizá esperando a que la propia dinámica política y militar interna del país resulte más favorable a los intereses de Occidente. No podemos olvidar que una de las principales estrategias en todo conflicto bélico es detectar las debilidades del enemigo, y potenciarlas para aumentar el caos, al tiempo que se deja correr el tiempo y se proyecta un deseo negociador. En todo caso, son tantos los detalles por perfilar, que mientras no haya un consenso de la Comunidad Internacional frente a la actitud y el desafío iraní, la guerra o, en su defecto, la inestabilidad en la zona, perdurará no sólo semanas, sino quizá años, aunque sea con perfil bajo. www.josemanuelestevezsaa.com