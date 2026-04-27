Gurpegui desentraña el ‘trumpismo’

Al actual inquilino de La Casa Blanca o se le admira, o se le odia, o se le teme. Y quizá sea esta triple actitud frente a Donald Trump, lo que lo convierte en uno de los personajes destinados a protagonizar un período del siglo XXI cargado de desafíos políticos, económicos y militares; pues es en estos tres ámbitos de decisión e influencia donde la impronta del magnate neoyorquino no deja a nadie indiferente. Su carácter osado, sus exabruptos, y su obsesión por defender de un modo arriesgado su “America First”, provocan que sea considerado ya por muchos como un “mandatario temerario”, frente a un Xi Jinping que, paradójicamente y sin rubor, es definido como un “líder ejemplar”.

Pero para saber cómo hemos llegado hasta aquí, y cuáles son las claves que se ocultan tras el denominado “trumpismo” actual, y bajo ese nuevo (des)orden mundial que a todos nos afecta, se necesitan análisis astutos capaces de desentrañar los entresijos del tablero internacional; y explicar, desde una perspectiva histórica, cómo hemos llegado hasta aquí. En este sentido, la colección Biblioteca Benjamin Franklin de la Universidad de Alcalá ha publicado este mismo 2026, uno de los ensayos que mejor analizan la compleja evolución de la Administración estadounidense antes y tras la llegada de Donald Trump. Me estoy refiriendo al libro de José Antonio Gurpegui Palacios, ‘Trumpismo y reconfiguración global: El tortuoso camino hacia un nuevo orden mundial’. El texto analiza astutamente y con gran rigurosidad académica la evolución del orden mundial, principalmente desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad, destacando el papel de las grandes potencias, y los cambios en los modelos políticos y económicos. Y lo hace de manera clara, concisa y directa, generando una lectura placentera destinada no sólo a analistas e investigadores, sino a cualquier lector deseoso de información y erudición.

El catedrático de Estudios Norteamericanos evoca los discursos icónicos de Kennedy y Reagan, símbolos de la confrontación entre el mundo liberal occidental y el bloque comunista soviético. Explica Gurpegui la caída del Muro de Berlín, el fin de la Guerra Fría y el colapso de la URSS. Analiza la hegemonía global del liberalismo democrático y del capitalismo, al tiempo que muestra cómo el mundo bipolar resultante de la Segunda Guerra Mundial forjó dos bloques capaces de competir militar, económica y culturalmente incluso a través de conflictos indirectos (Corea, Vietnam, Afganistán, etc.). Gurpegui también muestra el impulso del comunismo favorecido por la descolonización, el auge del eurocomunismo, y su expansión ideológica en América Latina.

El documento, asimismo, muestra el triunfo posterior del modelo liberal, y una apertura global que, paradójicamente, también generó desigualdades; y permitió el auge de potencias como China que, combinando apertura económica y autoritarismo político, hoy cuestionan el liderazgo occidental. El autor retrata con clarividencia la irrupción de líderes disruptivos como Putin o el propio Donald Trump, y el trasfondo de la invasión rusa de Ucrania, concluyendo que, frente al “fin de la historia” de Francis Fukuyama, estamos al inicio de una nueva etapa histórica comparable al impacto que tuvo el 11-S para las sociedades liberales. El Euromaidán y la situación en el Este europeo, el ‘wokismo’ y el ideario MAGA, los regímenes dictatoriales en América y Asia, la Nueva Ruta de la Seda, el papel de los BRICS, o la encrucijada en Oriente Medio, son cuestiones que Gurpegui también desenreda con admirable maestría. En definitiva, un lujo de libro.