Robots en la maratón (y en la Luna)

Hace un par de semanas los robots humanoides batieron varios récords en la media maratón de Pekín: los vi en televisión, muy aplicados, aunque alguno se tambaleaba, e incluso uno de ellos (o quizás más) cayó sobre el pavimento. Pero vaya, lo hicieron bien. Caerse, sobre todo en algunas aceras torturadas, es hoy un acto muy humano, propio de las ciudades más modernas. En fin.

Lo que parece es que hay una carrera global por el robot humanoide (que, a su vez, no deja de correr, un poco como el gran Murakami). Se ha disparado el interés en el robot con apariencia humana (sin exagerar mucho lo de la apariencia, la verdad), lo mismo que hubo su momento pop con el robot ‘perroide’, o perruno, que ahora aparece de vez en cuando por ahí, asustando al personal y confundiendo a los chuchos verdaderos. A mí el robot con pinta de perro descabezado, o así, siempre me ha dado gran yuyu. O sea, canguelo.

Imagino que pronto tendremos robots de casi todo: el cine marcó el camino. Muchos no tienen forma humana, sino que son aspiradoras circulares (me aseguran que los gatos viajan en ellas de la cocina al salón, como si fuera una nave espacial), o bien camareros robóticos que programan en restaurantes vips para llevarte la aceitera, o las mayonesas. Por no hablar de los robots que cocinan: si un día logran que se parezcan a un chef, me temo que la cosa se va a animar. ¿Se imaginan ‘Masterchef celebrities’, robot edition? Yo sí.

Los robots chinos van a toda leche, me dicen. En China se han volcado en la tecnología, como todo el mundo, pero ellos parecen interesados en aplicar la robótica a todo lo que se mueve. De momento, les pone mucho lo de la maratón. Porque, hasta hace poco, los robots corredores apenas se aclaraban, perdían el norte, incluso el sur, se despistaban, como le pasó aquella vez a Perico Delgado, que no encontraba la salida de la contrarreloj y llegó tarde. Que es lo peor que puedes hacer en una contrarreloj. También estaban los robots con articulaciones poco efectivas (cualquiera con una lesión de rodilla lo entenderá), y los que se desplomaban por falta de ritmo, de coordinación, o de interés. Hay robots que son muy suyos, aunque nos parezcan muy nuestros.

La experiencia en Pekín de este año ha demostrado que los humanoides aprenden muy rápido y que ya no se les cruzan los cables, o no en la misma medida. Me dicen que unos iban en automático, a su bola, y otros gobernados por sus dueños o creadores, lo que sea, como quien lleva el niño al parque, y alguno dependía de la Inteligencia Artificial, cómo no. Habría 12.000 corredores humanos, pero los humanoides rebajaron en casi dos horas la marca anterior, imagino que sin competir con los humanos, sino a su aire. Ganó un tal Qitian Dasheng, lo digo para que quede constancia. Por lo que sea (por ir controlado de forma remota, que era otra categoría), hubo un robot que fue aún más rápido, pero no ganó: tardó en completar la carrera 48 minutos y 19 segundos. Una media maratón consta de unos 21 kilómetros. Shandian, que así se llamaba, se dio tremendo piñazo a cien metros de la meta, lo que aún le otorga más mérito y más valor. Supongo que al llegar se iría al suelo, como mandan los cánones, y se abrazaría al controlador remoto.

Poca broma con esto. Correr en las maratones y ganarlas es una forma de preparar robots humanoides para colonizar la Luna. De ahí a que se incorporen a la vida normal (más todavía) hay sólo un paso. Leí que Trump ha ordenado crear centrales nucleares en la Luna. Es un no parar. Me temo que, como pasa a menudo, la industria militar incorporará al robot para misiones peligrosas, más allá de limpiar minas. La guerra robótica no era sólo un asunto del cine. Mejor robots que humanos en un campo de batalla. Pero ¿qué ocurrirá si la tecnología aprende demasiado rápido? ¿Cómo será ‘el otro’ tecnológico? ¿Nos dirigimos hacia la fabricación de humanoides que un día tomarán la injusticia por su mano y nos liquidarán, o nos esclavizarán (como pretendemos hacer con ellos, de alguna forma), o nos pondrán a aceitar tornillos y reparar circuitos, mientras se apoderan del mundo? No sé. Conozco a gente angustiada, que ve gran peligro en alimentar a esta especie con nuestros datos y nuestros conocimientos de siglos. Menos mal que el keniano Sowe logró bajar el domingo de dos horas en la maratón de Londres. No vamos a dejarnos dominar tan fácilmente por esos humanoides subiditos.