Opinión | TRIBUNA
As gárgolas do Obradoiro
Quen realiza labores de restauración sobre o noso legado ten que saber que a gárgola non naceu por un mero capricho ornamental, senón por unha necesidade arquitectónica precisa. A súa función é vital para a supervivencia da estrutura: proxectar a auga de chuvia lonxe das fachadas para evitar que as humidades penetren e deterioren a pedra. Porén, a recente intervención no Hostal dos Reis Católicos, no corazón da praza do Obradoiro, amosa un remendo técnico que rompe a alma e a harmonía da nosa paisaxe urbana máis universal. Porque, como veremos, se a gárgola nace como necesidade técnica, evoluciona como elemento artístico.
Desculpe, isto é escultura
Historicamente, as gárgolas non foron concibidas como simples condutos de desaugue; eran pezas indisolubles dunha obra escultórica integral. A solución aplicada neste edificio histórico, engadindo tubos de cobre que sobresaen de xeito agresivo, semella máis un armamento defensivo (ou ofensivo, segundo se mire) que un elemento arquitectónico integrado. Esta fractura estética resulta especialmente dolorosa na praza da capital de Galiza, un espazo onde a pedra é arte traballada por xeracións de canteiros que foron verdadeiros artistas, co Mestre Mateo como faro e tantos outros que entenderon o carácter singular deste material.
O legado de Manuel Mallo
Alguén se parou a pensar o que dirían escultores como o teense Manuel Mallo ante semellante visión? Mallo foi un home que, dende a mestría do seu taller en Begonte, levou a excelencia e a xeometría da pedra galega ata a Sagrada Familia de Barcelona para realizar os capiteis deseñados por Gaudí. El, como os seus contemporáneos, sabía que a solución técnica debe dialogar co deseño orixinal, non reinterpretalo con desidia nin, moito menos, anulalo. Unha solución técnica que ignora a estética e o contexto histórico é, na práctica, unha cicatriz definitiva sobre o noso patrimonio.
Unha chamada á reflexión
Deberiamos volver aprender da obra e da ética destes canteiros-escultores para recuperar a facultade de conxugar o práctico sen sacrificar a beleza. O caso do Hostal de Santiago debe servir de aviso urxente ante o avance dun pragmatismo mal entendido. Non podemos permitir que a nosa arquitectura máis emblemática se converta nunha sucesión de desleixos, neste caso en forma de tubo, por non empregar os recursos necesarios para preservar con xeito a nosa historia.
As pedras do noso patrimonio merecen o máximo coidado e respecto. A nosa herdanza estética tamén.
