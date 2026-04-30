Marte sí que tiene prisa

Te equivocas, Pedro. Te lo digo porque te oí decir del tal Musk que se equivocaba con el recuento de los tiempos al mostrar prisa en llegar a Marte y pedir calma para el asunto de la migración. Tu le contestaste que, oye, Elon, Marte no tiene tanta prisa como la Humanidad misma. Pero yo creo que te equivocas. Verás: es cierto que no hay que darle tardanza a los problemas que azotan a los hombres, eso no se puede discutir, pero el tipo ese del que hablamos tampoco se la puede dar a su intención de llegar a Marte.

Me explico. Musk quiere aterrizar en Marte lo antes posible y, desde luego, antes que ningún otro aviador, por una simple razón de apropiación. Su intención es la de ser el primero en izar la bandera de su país, incluso, aún mejor, la de su grupo empresarial, que para él no deben ser cosa muy diferente, como si fuese un cartel que dijese: ¡Ojo, imbéciles, mirad donde pisáis, este terreno es mío! Ya te digo: apropiación.

Tú y yo podemos pararnos a discutir si el tal acto es debido o indebido, pero a él tanto le da. Imagínate la que se iba a armar si en nuestro planeta se abriesen causas judiciales contra semejante latrocinio. Difícil, desde luego. ¿Quién pondría la denuncia? ¿Ante qué tribunal? No, a eso habría que ponerle demasiado sentido común. Solo nos quedaría la opción de plantarle cara, con el mismo gesto que él marca en la suya. ¿Tu golpeas?, nosotros también. A ver quien es más fuerte.

Eso: solo sería cuestión de fuerza. O de ceguera, vete tú a saber, porque no se puede ver la salida de ese túnel oscuro. Pero, oye, sabiendo quien es y para qué quiere poner pie en el planeta ese, quizá bastase con, yo que se, ponte, declarar a Marte patrimonio de la Humanidad para que sea de todos y de nadie. ¿Qué te parece? Me podrías decir que no está nada claro que Musk esté dispuesto a respetar semejante pronunciamiento más de lo que respeta al resto de las leyes. Ya. Pero, ¿qué le quieres? No se me ocurre nada mejor.

En todo caso, Pedro, te equivocaste: para esos tipos el tiempo solo vale cuando lo marca su propio reloj.