Una primera edición

El estreno de lo impreso siempre provoca atracción. En concreto: la aparición de un nuevo libro, si conlleva calidad, consigue interés, entusiasmo y adquisición. Existen libros que provocan un hito editorial, porque marcan una época, un esfuerzo colectivo, provienen de una ilusión, y son un pensar en común con producto fecundo. Si a esto se le añade una biografía particular y si ese libro es ejemplar singular, entonces su valor e interés aumenta al convertirse en un «unicum». Me refiero a Ramón Cabanillas. ‘Antífona da Cantiga’. Galaxia (el dibujo en verde de una zanfona). Por dentro: Comentarios filolóxicos de Isidoro Millán González-Pardo. Editorial Galaxia. Vigo. Colofón: «Rematouse na Imprenta de Sáez, Rúa do Buen Suceso, 14, Madríd, o 16 de abril de 1951, data na que a Santa Igrexa relembra o tránsito de San Fructuoso, semente e fror da Tebaida galega». Dentro una tarjeta dice: Agasallo da Editorial Galaxia co gallo da súa primeira salida no campo das Letras. Vigo. Abril 1951. Lleva este dedicatoria: «A Álvaro Gil Vareta que suxeréu e deu pulo a este traballo, con vivo en fondo sentimento de irmandade, R. Cabanillas». Pero lo más interesante, aparte de todo lo demás, son las firmas de Ramón Cabanillas y de Isidoro Millán González-Pardo, los autores, claro; y aquí viene lo más importante de todo: debajo de Exemplar ofrendado el nombre de Carlos Maside García. Qué hace aquí este excelso pintor y dibujante de Galicia? Quién escribió este nombre? Se sabe que Carlos Maside colaboró activamente con la recién creada Editorial, y llegó a ser su director artístico. Suya es la carpeta ‘50 Debuxos de Carlos Maside’. Galaxia. 1959.

Es muy posible, incluso coherente, que quien ilustrase la portada –las letras y el dibujo en verde de la zanfona, así como las viñetas interiores y dibujos de músicos– fuese Carlos Maside. La estructura constructiva de las viñetas lo sugiere también… Mas, queda en hipótesis al no existir documento que lo muestre. La otra autoría pudiera ser de Ricardo García Suárez, «Xohán Ledo», quien sería el ilustrador, magnífico de la Editorial en los 50 y 60 y más. (El especial de Cuadernos Grial ‘As Caras do Libro’, Homenaxe a Xohán Ledo, es muy ilustrativo).

Recientemente se ha celebrado el 75 aniversario de la Editorial Galaxia con diversos y muy acertados actos. Aquellos comienzos con el lanzamiento de aquellos libros con una intención didáctica y cultural acertada –Rosalía, Paisaxe e Cultura, A Saudade– y los cuatro números de la revista Grial (primera fase), constituyeron publicaciones bien pensadas por personajes distintos pero bien unidos entonces. Hoy son libros –icono, libros– referencia. En el fondo y en la forma, fue una osadía creadora desde la fértil heterodoxia: el atrevimiento comedido, pautado, y desde el respeto que impone siempre la cultura. Fue un arma pacífica con poderes propios que acomplejaba a la mentalidad militar. Frente a una prohibición inicial Galaxia supo abrir caminos. Fue un juego dialéctico perfecto. Hoy es una de las aportaciones culturales a la Galicia del siglo XX (y después) y desde Vigo, una ciudad industrial y empresarial, en principio. Los componentes de Galaxia eran consumados lectores, pero también eran conocedores del libro como objeto material y estético, de ahí las diversas calidades del papel y sus tamaños. Cuidaron las portadas, cuidaron las presencias.

Tal vez la aportación más particular constituya la faceta del ensayo. La inclinación a la reflexión, a la meditación de algunos de ellos, además de su formación filosófica y humanística lo predispuso a ello, con cualidades añadidas para el pensamiento. Todo un antecedente ilustre a la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación fundada en 1974. Y todavía permanece.