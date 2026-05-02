Nadie es irreemplazable

Sin saber por qué, ha venido a mi memoria el principio básico del liberalismo económico del siglo XVIII, “Laissez faire, laissez passer, le monde va de lui meme” (Dejen hacer, dejen pasar, el mundo va solo).

Pero lo que me sugiere hoy esta frase es otra cosa: el hombre pasa y el mundo, la sociedad, la familia, continúan existiendo. De una parte, por unas leyes naturales inamovibles, y, de otra, por la acción de quienes nos sucederán.

“…laissez faire…” nos invita a reflexionar sobre el hecho de que, por importantes que nos sintamos, lo seamos o crean los demás que lo somos: nacemos, vivimos y nos vamos. Y los que vengan, caminarán por la misma senda o explorarán otras vías en los ámbitos de la ciencia, la tecnología, la cultura, la sociología, etc.

“Sic transit gloria mundi” (Así pasa la gloria del mundo), debería ser una idea cercana para todos los seres humanos, al margen de su sentido religioso.

Este planteamiento no es una invitación a dejar de pensar, hacer, construir, investigar, crear, …, porque, aunque las leyes que rigen el universo son inalterables, el ser humano puede modificar su entorno en busca de un mayor bienestar y una mejor convivencia.

Admitida nuestra temporalidad, deberíamos reflexionar sobre la conveniencia de mantener una actitud humilde ante los logros conseguidos, por importantes que estos sean, pues otros vendrán que seguirán nuestro camino, modificarán nuestras conclusiones o explorarán otras líneas de conocimiento. Recordemos los ejemplos de científicos y pensadores cuyos descubrimientos e ideas fueron revisados en generaciones posteriores.

En cuanto al común de los mortales, pasada la tercera generación habremos caído en el olvido.

No siendo irreemplazables, los pasos siguientes serían abandonar cualquier pose de soberbia y dejar en un rincón la vanidad.

Este proceso debería implicar menos ansiedad por el temor a errores y la inquietud por el éxito, estado que nos permitirá pensar sin miedo, adoptar decisiones más ecuánimes, concentrarnos en el hoy, mejorar la capacidad de escuchar a los demás y reaccionar de forma más serena.

La vida no necesita a nadie para continuar, idea que no está reñida con el crecimiento personal y la satisfacción íntima ante la propia superación.