Polarización no significa magnicidio

Mucho se está hablando estos días de la división política e ideológica en Estados Unidos como posible detonante de esos tres intentos de magnicidio que se han producido estos dos últimos años contra Donald Trump. Sin embargo, me cuesta creer que dichos atentados sean el resultado exclusivo de la manida polarización. Si así fuese, fenómenos parecidos estarían teniendo lugar en otras muchas partes del mundo; por ejemplo, en Europa, donde algunos Gobiernos y mandatarios, como el nuestro, llevan tiempo tratando de levantar muros ideológicos para enfrentar a los ciudadanos (recordemos, eso sí, el atentado contra el primer ministro eslovaco Robert Fico en 2024).

Estados Unidos es un país con trescientos cuarenta y dos millones de habitantes. En un territorio tan extenso, en el que hay más armas que habitantes (unas 120,5 armas por cada 100 ciudadanos; el 46% del arsenal civil mundial), es lógico, aunque injustificable de todo punto, que surjan lobos solitarios, individuos enfermos que creen que tienen la obligación moral o la bendición divina para perpetrar cobardes atentados capaces de desestabilizar todavía más un país ya de por sí crispado. Lo vimos en el pasado, con cuatro presidentes asesinados en el transcurso de sus mandatos, y otra media docena que también fueron víctimas de atentados.

Aun así, esto no debe afectar al devenir de la democracia más antigua y ejemplar de Occidente, donde existe todo un sistema de equilibrio de poderes que contribuye a poner orden en cualquier desviación ideológica o de poder. Se avecinan las elecciones de mitad de mandato, y es ahí, en esa convocatoria electoral tan trascendental, donde se debe dirimir el futuro de la gran potencia norteamericana en términos legislativos. Después será también el propio poder Ejecutivo (el que le quede a Trump) y la rama judicial, los que dicten el destino del país y sus políticas tanto internas como en materia exterior.

De momento, ya sabemos que este tipo de atentados tienen un impacto limitado en las urnas; o, al menos, menor que aspectos como la inflación, la cesta de la compra, los impuestos, o las políticas de vivienda; incluso menos que las acciones y misiones militares ordenadas por Washington en contextos bélicos como Irán. Otra cosa es que cualquier agresión a un líder como Trump, contribuya a aumentar un índice de popularidad de apenas el 37%, y a la reconciliación entre los republicanos y dentro del movimiento MAGA, que últimamente estaban dando muestras de debilidad, también entre los protestantes blancos (sobre todo evangélicos), e incluso los católicos, especialmente tras los rifirrafes del presidente con el Papa León XIV.

A partir de aquí, se puede hablar de la eficiencia o las carencias del Servicio Secreto y los anillos de seguridad que protegen al presidente; del oportunismo de las teorías conspirativas; del salón de baile Top Secret militarizado en La Casa Blanca; de la idoneidad o no de la segunda enmienda que avala constitucionalmente la adquisición y posesión de armas de fuego; del peligro de azuzar políticamente las mentes más manipulables y desequilibradas; del impacto de los mensajes agresivos en quienes sufren problemas de salud mental; o del uso partidista e interesado que pueda hacer Trump de su figura como víctima de la ira de una izquierda (también mediática) que seguirá tratando de demonizar. Pero no hay más que leer el manifiesto del atacante, para entender que nadie está exento de sufrir un conato de locura transitoria. Asimismo, saber que casi cien personas son abatidas diariamente en EE.UU. por armas de fuego, debería hacernos reflexionar.