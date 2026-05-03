El laberinto europeo: ¿hay salida?

La pregunta vargasllosiana podría ser: ¿en qué momento se jodió el Reino Unido? Pero quizás no tanto. Aparecen, eso sí, grandes turbulencias en el horizonte. La incertidumbre se ceba con casi todo. Mientras muchos miran a Starmer, el laborista, para que se vaya (la presión es incluso mayor que la que algunos ejercen aquí sobre Sánchez, casi a todas horas), las elecciones locales del próximo 7 de mayo podrían dictar una sentencia casi definitiva.

El único consuelo para los laboristas, que han intentado cambiar el rumbo del Reino Unido tras una sucesión de penosos gobiernos conservadores (caóticos y negados para entender el futuro y el presente), es que los propios ‘tories’ van a sufrir lo suyo, a pesar de sus muchos siglos de historia. Algunos de sus miembros se pellizcan, pero otros han acabado en Reform UK, el partido de Farage (incluso, creo, algún laborista): en fin, es lo peor que le puede pasar al UK y a Europa. Puede haber más cambios significativos regionales, como en Gales, donde vuelve el poder local sobre los grandes partidos estatales, aunque en disputa con Farage: y con un gran descalabro laborista anunciado. Un descalabro muy grave, si consideramos que han dominado ese escenario durante más de un siglo. Aquí, en nuestro país, parece, en cambio, que el bipartidismo recupera cierta energía, aunque sin pasarse. La clave, como ocurrirá en Francia, está en la capacidad de acuerdos entre la izquierda. Francia parece que se encamina también al éxito populista.

El panorama no puede ser más complejo para buena parte de Europa. A ello hay que añadirle la dificultad de la coyuntura internacional y los debates internos sobre cómo articular la nueva política de defensa, sobre todo después de la decisión de Trump de reducir un número significativo de sus tropas, de momento en Alemania. La política global es muy emocional, como corresponde a los cánones del populismo trumpiano, y las decisiones que se toman parece que dependen a veces de un simple tuit. Merz dijo que la estrategia de Estados Unidos en la guerra, y en Ormuz, no estaba dando resultados, y que estaba siendo “humillado” por Irán. No diré que esas palabras lo decidieron todo, pero ya sabemos cómo se maneja Trump cuando cree mancillado su honor y puesta en entredicho su capacidad militar. Claro que esa decisión de ir abandonando a Europa a su suerte, en todos los terrenos, y la mirada cada vez más sospechosa hacia los aliados de la OTAN, viene ya de lejos. La guerra en Irán no ha hecho más que acelerar las cosas.

Sí: lo que ya va mal puede empeorar en breve, si la guerra regresa y no hay un acuerdo para detenerla. Trump parece dispuesto a no aceptar ningún plan de los iraníes. Pero el desencanto llama a su puerta. Los sondeos indican que el magnate americano se enfrenta a un gran descrédito, también dentro de sus propias filas. La economía sufre, el nivel de vida de muchos también, y la opinión sobre sus políticas ha caído por los suelos. El atentado abortado durante la comida de corresponsales puede aumentar esa aureola de héroe y mártir que no ha dejado de fomentar, pero muchos creen que no evitará un gran fiasco en las elecciones de medio mandato. La última, los nuevos aranceles sobre los automóviles europeos. Es China, estúpido, como decía el otro, pero las bofetadas, de momento, se las lleva Europa. Se potencia la desunión y se trabaja en la victoria de los ultras, la gran esperanza de Trump (aunque Farage, en su segunda vida política, ya no lo mira con tanto interés).

Starmer está en posición de debilidad, pero ha acercado a UK otra vez a Europa. Y ha sido beligerante con las guerras en Oriente Próximo. Un paso más, improbable por ahora, le llevaría a buscar un regreso a la UE, algo imprescindible, también para el Reino Unido (podría haber ahora mismo una mayoría a favor del brexit). Si triunfa Farage, ese acercamiento se congelará. Trump ha perdido química con Starmer, al tiempo que crecían sus críticas a algunos aliados, como España, por no haber amparado su guerra ilegal. Ha sido el rey Carlos III el que ha puesto las cosas en su sitio en la reciente visita a Washington. El humor que quizás le falte a Starmer, lo ha sacado a relucir el rey. Y ya se sabe que a Trump le gusta un rey más que una piruleta a un niño. Cuando Trump dijo que, si no fuera por Estados Unidos, en Europa se hablaría alemán, el monarca británico respondió que, si no fuera por ellos, Trump estaría hablando francés. O incluso español, si miramos la historia. Tiene gracia que Carlos III aplique a Trump su propia medicina, quizás más que los líderes europeos, demasiado desdibujados todo este tiempo. Yo creo que Europa debe reinventarse cuanto antes, demostrar su gran liderazgo en la defensa de la democracia. Diría que apenas queda nadie más para hacerlo.