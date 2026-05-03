Una OPEP más débil

Emiratos Árabes Unidos (EAU) tomó la decisión de abandonar la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), y con ello la ampliación OPEP+ que colideran Arabia Saudí y Rusia. Hablamos de un cártel que concentra el 80% de las reservas mundiales, pero que pone en circulación apenas el 50% a fin de elevar los precios del crudo. Dejará de aportar al grupo el 13% de la producción conjunta. Lo hace tras otros cuatro socios como Indonesia en 2016, Qatar en 2019, Ecuador en 2020, y Angola en 2024. Alega diversas razones. Y todas ellas aparentan convincentes. Pero estoy seguro de que la gota que colmó el vaso de la paciencia del que es firme aliado de Israel desde los Acuerdos de Abraham de 2020, fue el cierre del estrecho de Ormuz, que le abrió los ojos a los emires sobre los riesgos en la región, y las ventajas de ir por libre, como hacen EE.UU., Brasil o Canadá; sobre todo sabiendo que la obsesión de muchos Gobiernos por la transición energética provocará pronto una reducción de la dependencia de los combustibles fósiles. Y eso, para un país con capacidad para extraer unos ochocientos mil barriles adicionales al día, que lleva años diversificando su economía e invirtiendo en otros sectores estratégicos, y con una previsible caída del crecimiento del 5% al 3,1% en 2026, la ruptura semeja más que propicia.

La deslumbrante monarquía federal de la península arábiga, con capacidad para bombear 4,8 millones de barriles al día, produce sólo el 4,5% del crudo mundial; pero porque así se lo exigen las normas de una OPEP a la que se sumó hace casi 60 años, pero que ya no le resulta provechosa. Aun estando por detrás de su incómodo rival Arabia Saudí, y también de Irak en aportación petrolífera, su escisión de la organización (a la que también pertenece su gran enemigo Irán), tendrá un impacto todavía difícil de cuantificar en términos de volumen de producción y precios de los hidrocarburos. Pero si asumimos que, a mayor oferta, menores precios, pues ya podemos imaginar por dónde irán los tiros económicos una vez se reabra el estrecho de Ormuz, consiga diseñar nuevos oleoductos, o renegocie sus excedentes de combustibles fósiles con mercados soberanos y compañías extranjeras. Su salida del cártel, además, puede marcarle el rumbo a otros socios de la alianza, quizá hartos, como Abu Dabi, del sistema de cuotas liderado por Riad y Moscú.

De hecho, países como Irak o la República de Kazajistán ya han coqueteado con la idea. Y a Venezuela, dada su nueva situación extractora, también le podría resultar beneficioso. Claro; si a esto le añadimos el músculo de EE.UU., que lidera la clasificación mundial con 13 millones de barriles de petróleo al día; y el 25% de caída en la producción que viene registrando la OPEP estos últimos años, pues como para no plantearse abandonar el cártel. EE.UU., siempre crítico con la OPEP+, sale reforzado. Además, conviene recordar que en mayo Trump remató su gira por Oriente Medio en EAU, firmando negocios cercanos a los 200.000 millones de dólares, y que incluyen, además de inversiones en aviación, energía e industria, la construcción del mayor campus de inteligencia artificial (IA) fuera de EE.UU. Finalmente, Abu Dabi y Dubái llevan tiempo lamentando el impacto de la guerra en los siete emiratos, el daño en sus infraestructuras, y el poco entusiasmo de sus vecinos a la hora de tratar de finalizar la guerra, proteger sus intereses, y acabar con el régimen iraní. Y es que no hay más que ver la inoperancia de la Comunidad Internacional frente a la crisis de suministros, y la volatilidad de los mercados, para corroborarlo.