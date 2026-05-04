Conversaciones y propósitos para Irán

Las conversaciones en torno al fin de la guerra en Irán continúan. Las últimas propuestas del Gobierno iraní incluyen que el alto el fuego sea prorrogado, la apertura total del estrecho de Ormuz, y que la cuestión nuclear se vaya negociando con más pausa. El ritmo es lento, pero constante, incluso tras la retirada del enviado persa a Islamabad, y de saber que Trump no enviaba a sus negociadores por no tener todavía claro qué es lo que realmente solicitaban los ayatolás. Dice Trump que tiene todas las cartas a su favor, y que su teléfono está operativo para recibir las llamadas de Teherán. Entretanto, el martes pasado comenzó el tercer mes de la guerra, y todo hace indicar que las posturas y los temas en discordia son los mismos que aquel 27 de febrero previo al inicio del ataque conjunto a Irán de Israel y Estados Unidos.

Es decir, es como una vuelta atrás, pero más insegura ahora, poque aquellos más de cien barcos que recorrían diariamente el estrecho de Ormuz hoy constituyen el fleco más frágil del nuevo statu quo. De ahí que Washington insista en crear una coalición internacional para “reactivar la navegación” en el canal. Pero la indefinición continúa; y las amenazas bidireccionales, también. El régimen iraní, el potencial nuclear (enriquecimiento de uranio incluido), el programa militar y balístico, y el apoyo a los grupos terroristas afines a Teherán siguen siendo las cuestiones más sensibles.

EE.UU. continúa reforzando su presencia militar, con un tercer portaaviones. Por su parte, el ministro de Exteriores iraní Abbas Araghchí se reunió con Vladímir Putin en Moscú tras visitar Pakistán en dos ocasiones, y otras tantas Omán. El Ejecutivo persa centra sus palabras en Ormuz, como base de cualquier negociación, que también incluiría el levantamiento de sanciones contra Irán, y el diseño de algún mecanismo de financiación y económico que contribuya a la reconstrucción de sus infraestructuras esenciales. Demasiadas exigencias, diría yo. Además, el armamento nuclear y las armas de destrucción masiva son claves para Israel, pues con ellas se juega su propia existencia. Pero Teherán insiste en sus líneas rojas. Necesita que se le permita continuar con su programa balístico; lo cual incluye el desarrollo de potentes misiles, drones de última generación, y lanzaderas de cohetes. Consideran esta licencia una “prioridad absoluta” para fortalecer su “capacidad de disuasión”. Al tiempo, las milicias ‘proxy’ presionan para que los ayatolás no cedan; y para que los ‘halcones’ de la Guardia Revolucionaria se impongan a las ‘palomas’ del Ejecutivo, más propensas a alcanzar un acuerdo razonable.

Pero el tiempo pasa, el crudo sigue subiendo, y los mercados aparentan más volátiles que nunca. Además, Irán, que, como dice el canciller alemán Friedrich Merz, sigue “jugando a ganar tiempo”, ya no sabe ni dónde almacenar su petróleo (depósitos abandonados, contenedores soterrados, pozos ocultos, etc.) al no poder mover el crudo, salvo por ferrocarril hacia China. Aun así, todos los actores sacan pecho político y muestran músculo militar. EE.UU. amenazando con enviar misiles hipersónicos ‘Dark Eagle’ al Medio Oriente; y reuniéndose con el CETCOM (Comando Central americano) para diseñar una oleada de ataques “corta y poderosa” contra infraestructuras estratégicas iraníes. Y Teherán, anunciando que está en disposición de mostrar nuevo armamento letal; y anunciando una propuesta renovada para avanzar en las negociaciones. Entretanto, el Congreso de EE.UU. aguarda a ver si Trump se digna a solicitar algún tipo de autorización para negociar, o prorrogar la guerra.