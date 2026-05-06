Sobre el CGAC (IV)

Que la Dirección del CGAC se vaya a cubrir con alguien que responda al perfil propio de la escala de facultativos de archivos, bibliotecas y museos, especialidad museos, es algo que se ha encuadrado, en este caso, como una labor a llevar a cabo por “personal funcionario de carrera que reúna las condiciones para el puesto de trabajo...”. Además ha de tenerse en cuenta que las candidaturas pueden presentarse tanto entre aquellos que tienen su puesto en la Xunta de Galicia, en el Estado o en otras comunidades autónomas, así como “personal docente con destino en la Comunidad Autónoma de Galicia y Administración local”.

El que quien se presente provenga, exclusivamente, del mundo del funcionariado – en este caso, vinculado a los cometidos a desarrollar- ha sido algo puesto en entredicho llegándose, incluso, a entender que el funcionario experto en el mundo de los museos, con oposiciones ganadas en duros concursos públicos, no es el tipo de personal adecuado para ello poniendo en valor, en cambio, otros perfiles que cuentan, fundamentalmente, con experiencia en torno a la actividad artística contemporánea.

Se trata, en el caso de los funcionarios de carrera, en el ámbito de los museos, de un personal muy bien formado y Galicia cuenta con un buen número de referentes, tanto trabajando en nuestro territorio como en el conjunto de España, muchos formados en las aulas de la Universidad de Santiago de Compostela. Otra cuestión es que se presenten a dicha plaza.

Ha optado la Xunta por utilizar el sistema de libre designación. Si hubiese salido a concurso público, entre funcionarios, sin más, quien ganase la plaza lo lógico es que, siendo funcionario, su trabajo lo desarrollase hasta su jubilación y, en un caso como éste, lo preferible es que quien asuma la responsabilidad lo haga por un tiempo limitado: ¿cuatro años prorrogables?

Lo importante es el futuro del CGAC, en un tiempo en el que la Xunta gestiona, en Santiago, además del Museo Pedagóxico de Galicia, tres museos, que conviene que estén coordinados: el propio CGAC, el Museo de las Peregrinaciones y de la Ciudad de Santiago y el Museo Centro Gaiás.