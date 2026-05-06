Fiestas a porrillo

El título no parece corresponderse con lo que comienzo diciendo, pero no puedo empezar de otro modo. De antemano, lo lamento, aunque sin rodeos y sin anestesia quiero escribir a bote pronto lo siguiente. Aclaro que lo hago tras ver por pura casualidad, pues no soy seguidora de ciertos programas televisivos que, en mi modesta opinión, poco o nada aportan a la cultura, más allá de ser espacios de mero -y diría pobre- entretenimiento. Ni cito nombres. Paso de darles más publicidad.

Siento indignación y vergüenza y creo que no es para menos. ¿Cómo se sentirían si se mofasen de su madre, padre, abuela, tía, conocida o vecina, siendo centenaria, si la viesen inmersa en una especie de redada de mal gusto en la que tuviera que hacer frente a un bombardeo de absurdas -aunque capciosas- preguntas ante la pantalla en pleno prime time de la televisión gallega? No sé si se comete algún delito al exponer a una anciana, cuya identidad también deliberadamente omito, víctima de un acto totalmente incívico, pero creo que el hecho puede ser denunciable por el nulo tacto que se tuvo y tiene con ella. Sí, la susodicha no atina al cien por cien, lo cual no extraña dada su edad más que avanzada; eso, sumado a la insólita situación por la que pasa -y a la que ella paradójicamente se acomoda, quizás por falta de mejor alternativa- hace que todo resulte aún más surrealista y que las risas insólitamente suban como la espuma. Le bailan el agua. Y le aplauden los desvaríos de sus peculiares e insulsas chanzas. E incitan a que diga lo que posiblemente no diría más allá de la puerta de su casa. Un despropósito, una cruel farsa. Un circo sin gracia que pagamos, por desgracia.

Precisamente este 28 de abril se han cumplido cinco años del fallecimiento de mi padre. Y hoy hubiese celebrado 91 primaveras. Una de las enseñanzas que me ha inculcado ha sido el respeto y la deferencia hacia nuestros mayores, no porque hayan vivido más que nosotros -que también- sino por su sabiduría y experiencia y, sobre todo, porque fuesen como fuesen -mejores o peores- les debemos gran parte de lo que somos. De pitorreo y sorna, nada.

Ha pasado asimismo el Día de la Madre, fecha que no acaba de encajarme en la cabeza. Hay excesiva parafernalia en torno a una celebración que trae más ganancias a las tiendas y demás negocios que a los hogares. Pienso que, a modo de ejemplo, sería más idóneo que los niños se limitasen a realizar dibujos u otro tipo de manualidades para entregarles con sencillez y cariño, y que a la vez se promoviese el acrecentar mayor reconocimiento por sus desvelos, pues los críos, a veces, no son del todo conscientes de ello.

Curiosamente, a pocos días vista -el 15 de mayo- se conmemora el Día Internacional de las Familias. ¿Se habla algo de eso? ¿Lotería, agasajos u otra pompa que nos lo recuerde? No hay ningún ritual asociado. Casi me alegro. Apuesto que muchos se están ahora enterando.

En medio, las fiestas de la Ascensión en Santiago (13-17 de mayo). No hay elección: caen cuando caen, tarde o temprano.

Y el mismo 17, otro Día das Letras Galegas dedicado a la periodista y escritora viguesa Begoña Caamaño (1964-2014). Es domingo: no hay puente. ¿Mala suerte?…

¿Qué decir de los múltiples banquetes de bautizos, bodas y comuniones? ¡Qué jaleo! ¡Cómo nos complicamos! La centenaria que mencioné al inicio y las personas de esas generaciones bautizaban a sus hijos poco después del parto; para los enlaces matrimoniales sobrios vestidos bastaban, con comidas en las casas; y las comuniones las vivían los infantes sin fastos.

El tiempo todo lo cambia, pero no por eso pienso que se deba renunciar a saberes y valores que por algo suelen tenerse como esenciales.