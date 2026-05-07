No es cuestión de independencia, sino de confianza

Una parte de los jueces -y ya es complejo decir que entre los jueces hay partes-, cada vez que alguien opina sobre sus actos enarbolan la reafirmación de su independencia. Yo, sin embargo, creo que semejante reclamación no siempre viene a cuento. Incluso me parece que algunas veces se confunde, no sé si con intención o sin ella, independencia con impunidad.

La independencia de los jueces solo puede implicar que la revisión de sus actos debe ajustarse a procedimientos e instancias señaladas expresamente por la ley. Así, es en el propio poder judicial, es decir, en los jueces en su conjunto, donde reside en exclusiva la facultad del cuestionamiento o aprobación de sus pronunciamientos. Sólo en eso puede y debe consistir su independencia. No puede ni debe buscarse ni fuera ni además de eso.

Proclamar la debida independencia de los jueces, pues, no equivale a decir que pueden hacer o deshacer lo que les venga en gana. De ninguna manera; también les corresponde la obligación de incluir el rigor en el amparo, rigor que se refiere casi exclusivamente al fiel sometimiento a la propia ley.

En definitiva, que cuando se habla de la independencia de los jueces no debe tratarse del reconocimiento de una prerrogativa individual sino sistémica. Y, por otra parte, se refiere a los procedimientos y sus garantías, tanto como a las instancias que deben dar fe y prueba de su respeto. No al libre albedrío de nadie.

Todo esto tiene su razón de ser, que es, exclusivamente, la de cultivar la confianza ciudadana en la justicia. Aceptar que, siendo condenados o exonerados, el veredicto es, - fíjense como vuelven a su seno las palabras-, justo. Lo que se diga o se calle sobre el sistema judicial, no sobre los jueces individualizados, no es, pues, una cuestión de independencia sino de confianza. Y aquí si que hay amparo, el que merecen los ciudadanos en torno a sus propios derechos.

Es la propia democracia la que tiene sostén en esas dos patas: la de la independencia para el poder judicial y la de la confianza para la ciudadanía.