Opinión | Negro sobre branco
Oposición en Compostela
A oposición de dereitas do Concello compostelán ten un ton xeral desprezativo, observado nas declaracións públicas, que deitan un bafo moi desagradábel. Cando se fala de carencia de lexitimidade para exercer as accións de goberno dun consistorio rexido conforme coas leis e cos acordos correspondentes, é que hai algo que nese razoamento non funciona cos mesmos criterios democráticos que a maioría dos cidadáns asumimos. Algunhas persoas pensamos -e tratamos de exercer- que a lexitimidade para gobernar non ven co nacemento, nen cos apelidos, nen coa tradición, nen con quen cre, alleadamente, que ten por destino rexer os destinos dos demais por pertencer a un grupo que por número tivo máis votos que os demais, aínda que non sexa quen de chegar a gobernar, xa que ninguén está disposto a lle prestar o seu placet para esa misión. O significado do voto e o seu uso teñen fonda raíz nas prácticas históricas na democracia actual ou mesmo en sociedades precapitalistas nas que era preciso dirimir votando, entre varias alternativas. Así se fixo, por busca do mellor, nese caso o mellor guerreiro, cando a monarquía era electiva, e procurábase facelo ben por necesidade de supervivencia: asimilaron que era estúpido escoller a un guerreiro mediocre porque a vida de todos estaba en xogo. Daí que a mal chamada fragmentación do voto non signifique debilidade senón manifestación de pluralidade e de confianza no bon sentido de goberno dos aliados procedentes de varias opcións. Nada máis nen nada menos. Ter máis cantidade de votos, só máis cantidade, require explicacións. Nunha asemblea de estudantes un ultra dos votos en cantidade, levou aprendido o que significaba o «imperio» do voto: nunha votación de exemplo votaran todos menos el a súa exclusión de xénero humano. A votación foi de arrasar, e a razón, ficou tamén arrasada. Teño sabido que esqueceu o seu único argumento construído coa votación da maioría. O último tema de semente de discordia é asunto vergoñento nado nalgún cenáculo do PP que vexou o recordo histórico dun patriota galego: Moncho Reboiras e con el o intento de criticar a actuación do concello neste caso por uso de espazo público «de todos». Si é así, que é de todos, benvido sexa un anaco dunha parte de todos que recoñece a memoria histórica dun home -moi novo- asasinado no franquismo por pensar distinto e por intentar criar organizacións políticas e sindicais propias dos galegos. Non obstante, é indiferente para a vida vizosa do país o que estes manifestos pretendan enluxando a memoria da historia de Galiza. Esta constrúese e seguirase construíndo lonxe dos altofalantes. No espazo público da cidade compostelán hai de todo e que siga habendo para seguir convivindo, cada quen cos seus recordos, cos seus símbolos, e cos seus pensamentos máis ou menos minoritarios. Se cada persoa cre que pode indicar, sen ter en conta aos demais, que non se usen máis os espazos e os símbolos do seu agrado, estaríamos diante dunha ditadura e non dunha convivencia tendente á democracia e ao respecto. Unhas persoas réstanlle importancia e denigran a dedicatoria do espazo público para as Marías. Outras verán como un signo de ingratitude a peregrinación e pouco coidado da estatua de Montero Ríos en Compostela: é mais algúns preguntan e que tivo que ver coa cidade (!!). Outros atoparán que Méndez Núñez está ben nun estanque aínda que haxa outros que crean que estaría mellor noutro emprazamento. E finalmente pode haber algúns outros cidadáns que se atopen abafados da cantidade de símbolos relixiosos do catolicismo, que sen ser artísticos, son prescindíbeis. Eu opino que non sobra nada.
