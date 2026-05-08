Ayuda al desarrollo, ¿salud o influencia?

La ayuda al desarrollo esta cambiando en sus fines y métodos. Los presupuestos globales de ayuda al desarrollo han caído fuertemente, debido al recorte realizado por Estados Unidos que alcanza un 56% del año anterior. También algún otro país europeo, aunque no España, donde se aumentó.

Dentro de lo que Estados Unidos llama la «estrategia global de salud» enmarcada por el lema de «América Primero» (parecido al que usan algunos partidos españoles con «los españoles primero»), la administración Trump esta firmando con varios países africanos, Kenia, Uganda, Liberia, Nigeria, Mozambique y Costa de Marfil, acuerdos bilaterales con promesas de muchos miles de millones para fortalecer el sistema sanitario, prevenir y luchar contra las enfermedades y formar a trabajadores sanitarios. En dichos acuerdos también se incluye la posibilidad de explotación de los recursos minerales por empresas mixtas de capital americano. En principio todo aparece estupendo porque viene a paliar los grandes recortes y así evitar los destrozos en cuanto a enfermedades y vidas humanas que ocasiona la disminución de la ayuda, pero plantea dudas sobre su evolución y lo que puede representar en el futuro su incidencia en los sistemas sanitarios de cada país.

La duda surge, porque a nadie se le escapa que en los acuerdos subyace un interés americano que no es precisamente la salud de los africanos, sino contrarrestar la influencia de China en África. El modelo de dichos convenios es una réplica a la iniciativa china de la ruta de la seda.

La parte positiva de estos acuerdos es que alientan a que cada país invierta más en gasto sanitario fortaleciendo su sistema de salud y así a largo plazo puedan reducir su dependencia externa. También inducen a promover una responsabilidad nacional.

En cualquier caso, los acuerdos indican que la ayuda al desarrollo esta cambiando drásticamente sus modelos, con lo que pueden alterar el equilibrio entre la responsabilidad, los intereses y el futuro sanitario de África.

La ayuda al desarrollo que realiza Europa es importante, principalmente a través de cada país individual y se dirige hacia los países en los que cada país está interesado por su zona de influencia y seguridad. Hace unos años, siendo Borrell el comisionado encargado de política exterior de la Unión Europea, nada más tomar posesión del cargo realizó toda una serie de viajes a países africanos con el objetivo de unificar, aglutinar, potenciar y canalizar adecuadamente la ayuda de Europa a África, siendo los sistemas sanitarios uno de los principales ejes. Sin embargo, con el paso de los años y los sucesos acontecidos, como la guerra de Ucrania, han cambiado el foco de la atención. No estaría de más que dada la estrategia de Estados Unidos y China sobre la ayuda exterior, Europa no se mantenga como mero espectador.