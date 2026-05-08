En Galicia, país de características e idiosincrasia propias que la Constitución explícitamente reconoce al definirla políticamente como nacionalidad histórica junto a Cataluña y País Vasco, nos distinguimos de los demás por ciertas cosas, no siempre positivas, y que debieran responder a la singularidad. Me refiero a un asunto preocupante, que viene de viejo pero que en los últimos tiempos se agudiza en gravedad: el absentismo laboral. La solución al problema no pasa por tirarse los tiestos entre adversarios políticos ni entre sindicatos y patronal. El asunto es complejo. Requiere acertar primero en el diagnóstico para dar, entre todos, con la receta apropiada.

Galicia sobresale negativamente al ser uno de los territorios con mayor índice de absentismo. Bastante por encima de la media estatal. Se calcula que las pérdidas superan anualmente los 4.000 millones de euros. Una cifra escalofriante que pagamos entre todos. La Airef estima en España que el coste de las bajas para la Seguridad Social (16.500 millones en 2024) sólo es superado por el gasto en pensiones. Hay que añadir la repercusión en las empresas, con lo que la cifra se duplicaría.

Estoy convencido de que la mayor parte de las bajas laborales están justificadas y de que la inmensa de la mayoría de los trabajadores no disfrutan quedándose en casa. Al contrario, sé que muchos acuden a su puesto de trabajo aún reuniendo requisitos sobrados para que el médico dictamine la incapacidad temporal. Sobre todo entre los autónomos y pequeñas empresas. Los primeros por necesidad y compromiso con sus clientes; los segundos en muchos casos por solidaridad con sus compañeros, quienes habrán de suplir las ausencias asumiendo una mayor carga de trabajo.

Pero todos sabemos también que un número considerable de individuos se comporta de modo diferente. Es habitual escuchar «me cojo una baja», como si de una potestad personal se tratara, llegando al extremo de utilizar esta fórmula para conseguir días libres cuando la empresa o administración pública, con motivo, los niega.

Reconozco que no es decisión fácil para el médico valorar una incapacidad acompañada de una baja. Porque si alguien acude a consulta diciendo simplemente que se encuentra tan mal que no puede trabajar lo natural es que el facultativo no se oponga a la petición, al menos en un primer momento. Cuestión diferente es si la situación de incapacidad se alarga de manera sospechosa. En este caso, dada la carga de pacientes en atención primaria, es preciso que otros órganos de control se sumen al proceso.

El fuerte incremento de las enfermedades mentales tras los años de la pandemia es seguramente una causa del aumento de bajas justificadas, pero tampoco parece argumento de peso que esta patología crezca más en Galicia que en el resto de España cuando la respuesta sanitaria al coronavirus en nuestra comunidad obtuvo mejores resultados que la media española.

La polarización política es un lastre que dificulta abordar asuntos que debería estar al margen con sosiego y rigor. Si unos dicen blanco los otros negro. En este caso, a la propuesta de abordar el asunto para mejorar el control de las bajas se reacciona en contra, con acusaciones de ilegalidades y maltrato a los trabajadores. Evitar el fraude es una obligación de los poderes públicos pues los principales maltratados son los trabajadores honestos, los ciudadanos en general y las empresas que con sus cuotas e impuestos sostienen una seguridad social que ni con más de 22 millones de afiliados es capaz de valerse por si misma. El déficit se cubre con impuestos o, se acaba de descubrir, desviando fondos europeos ¿Qué pasará cuando vuelvan los tiempos de vacas flacas?

Galicia destaca también por la duración de las bajas. Son de las más largas de España. De ello también es responsable el sistema sanitario, con citas médicas a muchos días vista, cada vez a mayor largo plazo, y no digamos ya la realización de pruebas médicas. Todo ello favorece a los defraudadores y perjudica a quienes desean reintegrarse rápidamente a su puesto de trabajo después de superada la incapacidad.

El plan para reducir el absentismo sería un éxito si al final se consiguiera que en lugar de la expresión «me cojo una baja» dijéramos «voy a pedir una baja». Misión imposible.