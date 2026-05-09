El ‘hantavirus’ nos saca los colores

La crisis del ‘hantavirus’ ha vuelto a abrir un debate que, al igual que con la pandemia del ‘coronavirus’, tiene repercusiones sanitarias, legales, sociales y políticas. Como siempre, la demagogia pretende imponerse, así como la desinformación y las medias verdades. Por eso volvemos a estar sumidos en un contexto de ‘infoxicación’ que demuestra lo poco que hemos aprendido con la Covid-19. Los distintos ministerios aportaron datos contradictorios. Y después el ministro Félix Bolaños dijo que había estado en contacto con la Organización Mundial de la Salud (OMS), con la Comisión Europea, y con el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC). Pero las Comunidades afectadas, específicamente la canaria y la madrileña, fueron despreciadas desde el inicio. Así pues, no vemos esa lealtad institucional ni esa ‘cogobernanza’ de las que tanto le gusta hablar al Ejecutivo.

Y claro, luego nos piden a la población “tranquilidad”, cuando son ellos, los responsables políticos, los que deberían transmitirnos esa tranquilidad. Y no lo hicieron. Con Pedro Sánchez desaparecido, y Fernando Simón asustando todavía más debido a sus errores pasados, se limitaron a cumplir con los deseos de la OMS; cuando los Estados son soberanos, no súbditos de Naciones Unidas. La OMS orienta, sí; pero, aun estando asentado el compromiso de España con la Organización en nuestro sistema legal, son nuestros técnicos y nuestras directrices sanitarias, técnicas y jurídicas, las que prevalecen. Otra cosa son los convenios que, desde el Derecho marítimo internacional, hayamos podido firmar en el pasado, como el SOLAS de seguridad de la vida en el mar, o el SAR de búsqueda y rescate marítimo.

Asimismo, existe una Ley Orgánica 3/1986 de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública; pero el marco procesal ha sido modificado desde el 2020-2021, estableciendo la autorización previa por parte de la jurisdicción contencioso-administrativa como requisito para acometer aislamientos, vigilancias o cuarentenas. Es decir, son los jueces y los Tribunales superiores de justicia de las Comunidades autónomas las que deben dictar si, individualmente o de forma colectiva, prima el principio de precaución sobre la libertad individual. Es decir, no nos explicaron si la protección de la salud pública podía legitimar la limitación o afectación de los Derechos fundamentales de las personas afectadas (que podrían sentirse tratadas como ‘apestadas’, con sus derechos vulnerados).

La sociedad española destaca por su predisposición a colaborar. Pero para ello necesita información veraz y transparencia. Y eso brilló por su ausencia en esta crisis. Se habla de solidaridad con los viajeros, pero se olvida la que se le debe brindar también a la población local de la zona de desembarque. Además, los argumentos para trasladar el crucero desde Cabo Verde a las Islas Canarias son débiles. El protocolo asociado a las repatriaciones que se van a llevar a cabo en Tenerife bien podría haberse gestionado en el aeropuerto internacional Nelson Mandela de Praia. Además, desde el ministerio de Sanidad se dice que tanto los 14 españoles, como el resto del pasaje, no suponen ningún riesgo, ni muestran índices de contagio. Así pues, el operativo y la logística serían fáciles de aplicar en Cabo Verde, con el barco ‘fondeado’ y no ‘atracado’, como en Canarias. No olvidemos que allí las condiciones meteorológicas serían todavía mejores; que los técnicos y sanitarios se desplazarán hasta el barco; y que los pasajeros irán desde el puerto hasta la pista de despegue sin apenas entrar en contacto con la población local.