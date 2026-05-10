Cuenta atrás en Cuba

Cuba vuelve a acaparar la atención mediática y política. Lo hace debido a las últimas acciones y decisiones tanto del régimen cubano, como de la Administración estadounidense. Y es que mientras el Gobierno cubano aprovechaba la conmemoración del Primero de Mayo para hacer un alarde de apoyo social al legado de la Revolución de Fidel Castro, con manifestantes coaccionados frente a la Embajada de Estados Unidos en La Habana vociferando consignas sobre la soberanía nacional, la defensa de la patria y la paz, Donald Trump volvía a amenazar al régimen asegurando que “tomará el control” de la isla “casi de inmediato”, una vez consiga avances en el conflicto con Irán y en el estrecho de Ormuz.

A su vez, mientras el presidente Miguel Díaz-Canel presentaba la campaña “Mi firma por la Patria”, mostrando unas fantasiosas seis millones de firmas de apoyo popular al statu quo, el inquilino del Despacho Oval dictaba una nueva orden ejecutiva que endurece las sanciones contra Cuba de una manera casi integral, y que incluye el bloqueo de fondos financieros y activos empresariales cubanos en EE.UU. Finalmente, mientras la cornucopia del poder de La Habana articula todo un frente diplomático internacional en defesa de los intereses y la autonomía de la Isla con el apoyo de Claudia Sheinbaum, Lula da Silva, Gustavo Petro, Pedro Sánchez, Zapatero, Pablo Iglesias, la Internacional Progresista, el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, La Casa Blanca mantiene el bloqueo del petróleo hacia Cuba, y realiza ejercicios militares con su marina en aguas del Caribe y con drones sobrevolando las costas cubanas.

Y así continuará este juego de acciones y decisiones hasta que el Pentágono o Washington decidan dar un paso al frente, o los actuales líderes de la Revolución se avengan a negociar un abandono del poder, o una salida convenenciera de la Isla que pueda suponer, más que una mera fuga, un posible acuerdo de amnistía que resulte menos traumático para los Castro y los Díaz-Canel. De momento, esta posibilidad aparenta lejana. Y aunque se sabe que las conversaciones entre La Habana y Washington continúan entre bambalinas, tanto Díaz-Canel, como el canciller Bruno Rodríguez, sacan pecho heroico y aseguran que cualquier acción militar de EE.UU. en Cuba se convertiría en “una trampa mortal” para unos soldados norteamericanos que se tendrían que enfrentar “a todo un pueblo” en armas. Pues bien, frente a esta falsa fanfarronería del régimen, que aumenta su represión social y su coacción política incluso para obtener firmas falsas de apoyo, Trump ya adelantó que estaba preparando el envío del portaaviones USS Abraham Lincoln a las costas cubanas, del mismo modo que hiciera con el USS Gerald Ford en aguas venezolanas en enero, días antes de la captura de Nicolás Maduro.

Lo cierto es que el actual sistema político no es aceptable ni siquiera para el secretario de Estado Marco Rubio; quien ya entregó un pliego de exigencias a La Habana; y quien, como buen cubanoamericano, conoce de primera mano la presión social que está ejerciendo la diáspora cubana asentada en Estados Unidos, especialmente en Florida, y a apenas seis meses de las trascendentales elecciones de mitad de mandato. Entretanto, nuestros hermanos cubanos, pese al efímero petrolero ruso, y a los esfuerzos de China en renovables y suministro de alimentos, siguen a oscuras, sin energía, sin medicinas, sin turismo, malviviendo, sufriendo la vileza del régimen castrista, tratando de organizar a la oposición, y aguardando un movimiento definitivo que le devuelva a la perla del Caribe su libertad y su grandeza de antaño.