Eiján, cien años después

El 10 de Mayo de 1876 se fecha el nacimiento de Samuel Eiján Lorenzo. Es en San Clodio (Leiro, Ourense) en donde empieza una vida que tuvo en su ser franciscano la principal razón de ser. Ahora que se cumple un nuevo centenario del fallecimiento del fundador de su Orden recordamos como, hace cien años, este fraile data uno de sus más relevantes hitos poéticos: “As Froliñas de San Francisco. Romanceiro seráfico galicián”, impreso en El Eco Franciscano, en Santiago, en 1926.

Leemos con detención sus poemas. En ellos nos encontramos al propio Francisco, al cordero y al lobo, a Cotolay..., también el titulado “Crocifiso”, iniciado con estos inspirados versos: “Por Gólgota, a meu Francisco/ dálle Dios o Monte Alverne, / e por campaña y-axuda/ os paxaros que alí vénse”, posiblemente inspiradores de Asorey a la hora de concluir, en lo más alto, el monumento dedicado a San Francisco, en Compostela, y cuya primera piedra se puso, también, en aquel evocado 1926.

Ese poemario se encuentra en muy pocas bibliotecas – en Santiago, en la de la Cidade da Cultura (en el fondo de Alonso Montero) y en la del Consello da Cultura Galega- Ha sido, no obstante, integrada en el volumen titulado “Poesía Reunida”, de Samuel Eiján, editado en el 2018 por la Provincia Franciscana de Santiago, la Xunta de Galicia y la Real Academia Galega.

Cuando falleció Eiján, según relata Leira Castiñeira, la Real Academia Galega “pediu a comunidade franciscana que o cuarto onde residíu en vida fose convertido nun museo onde estuvisen todas as súas obras publicadas”. Era, qué duda caba, un reconocimiento altamente merecido ya que, en palabras de Armando Requeixo, que estudió su obra, “foi un dos máis importantes poetas relixiosos galegos”. Él pertenece, por otra parte, tal como apunta Victor Freixanes, a uno de esos “espazos oscuros ou, polo menos, pouco visitados, como é o caso da lírica relixiosa no noso idioma”. Ahora que estamos en este mes en que celebramos esa ingente aportación cultural que son las Letras Galegas, recordamos la emoción expresada en cada verso suyo, contenedor del más hondo sentimiento religioso, con Galicia como telón de fondo.