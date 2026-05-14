Cambia el rollo, Alberto

Alberto, perdona, pero te lo tengo que decir, estás envejeciendo mal. Cuando la edad avanza no hay peor cosa que andar falto de calma. Serenidad, ya sabes, el no cabrearse por nada. Pero tú, amigo, es que no debes tener sosiego ni durmiendo, si es que pillas el sueño.

Mira, compareces ante el público prácticamente cada día, incluso mañana y tarde, siempre con el gesto adusto y la voz acida, arreciando amargas diatribas contra el adversario, con la suerte de que sólo tienes uno, porque si no se te iba a ir la voz en la afonía. Pero, aunque la conserves clara, como sólo es para el zaherimiento reiterativo, es ruido molesto.

Semejante actitud por tu parte induce a muchos de tus oyentes a taparse los oídos, al menos de vez en cuando, por darle descanso a la cabeza. Y se ve que tú también sufres, aunque no creo que en tu caso sea por dolor auditivo sino por el del coco, porque doy por supuesto que piensas lo que dices y como lo haces.

Demasiado esfuerzo, amigo, que acaba rajándote la faz con marcas visibles, como de viejo, cansado de entonar siempre la misma canción. Tienes que notarlo, porque repites, repites y repites cada día la misma cantata con el mismo tono, y eso aburre al más pintado.

Aún por encima, querido Alberto, para nada, porque al zaherido no se le notan heridas. Es que se lo pones a huevo, le basta con no hacerte mucho caso. Si tú no te sales de tu rollo, nada puede esperar él de ti, ni bueno ni malo. Vivís en el mismo edificio, pero ni siquiera os dais los buenos días al cruzaros en el rellano. Malos vecinos, vamos.

Y a mí me da por pensar que eres tú el que menos gana con ese mal querer. A Sánchez, por lo menos de vez en cuando, no le vendría mal una ayuda que no podría rechazar, sin dificultades y riesgo, si se la ofrecieses tú. Desde luego, tendría tanto problema por aceptarla como por rechazarla, pero para ti brillaría la luz de la disponibilidad, aunque no fuese del todo sincera, que puede que en el teatrillo de la política eso sea lo de menos.

Muéstrate deseoso de ganar, sí, claro, cómo no, pero sin aspavientos irritados mientras no te llega tu victoria, no vaya a ser que la espantes.