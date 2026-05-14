Hondius, Hantavirus y la OMS

La alerta la lanzó la OMS el 3 de mayo: un brote de hantavirus había sido detectado a bordo del crucero MV Hondius. Irremediablemente vino a la memoria colectiva la pandemia de la COVID-19, aunque las autoridades sanitarias se apresuraron a señalar las diferencias con el virus SARS-CoV-2 y a descartar que el brote infeccioso pudiera propagarse como ocurrió con el aparecido a finales de 2019 en Wuhan, China.

Pero lo cierto es que el episodio del Hondius ha vuelto a poner en el foco mediático el papel de la OMS en la gestión las crisis sanitarias internacionales. Y coincide, casualmente, con el bloqueo de un importante anexo del Acuerdo sobre Pandemias adoptado por la Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 2025. Se trata del Sistema de Acceso a los Patógenos y Participación en los Beneficios, el PABS.

La negociación de este mecanismo clave para la lucha contra las pandemias, está en punto muerto debido a las diferencias que enfrentan a dos bloques de países, los llamados del Sur Global, o sea los países pobres, y los ricos del Norte Global, donde radica la poderosa industria farmacéutica.

La pandemia de la COVID-19 puso en descarnada evidencia la desigualdad, para la salud y supervivencia de las personas, entre países pobres y ricos. A mediados de 2022 se había vacunado solo el 12% de la población de los países pobres frente al 73% en los países ricos, según el PNUD. Y según los cálculos de investigadores del Imperial College London publicados por The Lancet en 2022, se habrían salvado 600 mil vidas en los países pobres si la OMS hubiera cumplido su objetivo de haber vacunado al 40% de la población en diciembre de 2021.

No fue así, y los países del Sur Global quieren ahora garantizar por ley que tendrán un acceso equitativo a las vacunas y tratamientos cuando estalle la próxima pandemia. No se sabe cuándo será pero la OMS y sus científicos dicen que la habrá y que probablemente el patógeno que la provoque salga de algún país del Sur Global. Pero la tecnología para combatirlo la tiene el Norte Global.

De ahí el intercambio, teórico, que inspira el sistema PABS: los países del Sur Global se comprometen a informar con prontitud y transparencia sobre cualquier nuevo patógeno que detecten (¿qué pasó en Wuhan?) y los del Norte Global comparten con ellos las vacunas desarrolladas a partir de los datos proporcionados sobre el patógeno descubierto.

Un sistema de reciprocidad que parece sensato y beneficioso para todos. Pues no, porque con las patentes hemos topado.

La industria farmacéutica marca una línea roja en lo que considera su propiedad intelectual y se niega a ceder patentes y a transferir tecnología, solo admitiría compromisos voluntarios, como donar o vender a precios reducidos un porcentaje de sus vacunas. Es la posición de la UE, con Alemania y Francia al frente, y a la que se suman otros países con farmacéuticas potentes, como Suiza, Reino Unido y Noruega. En frente, los BRICS, que quieren un tratado legalmente vinculante y con beneficios garantizados a cambio de dar información sobre los nuevos patógenos.

Así las cosas, lo ocurrido en el Hondius parece una metáfora de las infecciones que no entienden de fronteras pero sí distinguen entre ricos y pobres. Los cruceristas rescatados por sus respectivos países ricos, y los tripulantes filipinos abandonados a su suerte por su país.