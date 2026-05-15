Peregrinación de Santa Rita

Todos los años, el día 22 de mayo con motivo de la festividad de Santa Rita, en la Iglesia de San Agustín en Santiago de Compostela, acuden fieles devotos de Santa Rita viniendo de barrios y parroquias de los alrededores y también de pueblos más alejados, como pueden ser Muros, Noia, Outes o Porto do Son. La gran peregrinación del Camino de Santiago puede hacer que esta pase más desapercibida, sin embargo, es muy impresionante ver la multitud de fieles que desde las primeras horas de la mañana acuden al templo visitando el altar donde se haya Santa Rita (también está la imagen de San Agustín) y asistiendo a las misas que se celebran desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde, con la sola interrupción a las horas de comer. Se estima que cerca de diez mil personas acuden al templo a lo largo del día, algunos de ellos vienen de sus lugares de origen caminando a pie. La Iglesia está regentada por los padres jesuitas dado que los agustinos marcharon de Compostela con la desamortización.

Este año se cumplen 400 años desde que Santa Rita inició el proceso de beatificación y, posteriormente, de canonización. Con ese motivo la celebración no solo será el día 22, sino habrá más actos, como la misa del día 21 por la tarde presidida por el señor arzobispo y una procesión al final del día 22. En todas ellas cantará un coro de la universidad norteamericana del norte de Iowa, acompañados al órgano por el escocés John Rafferty y el tenor Fr Stephen Shields, que usualmente lo hacen en San Agustín.

Ya nada más fallecer surgió el fervor popular, inducido por cómo afrontó su dura vida. Maltratada por su marido y con muchas preocupaciones a causa de sus hijos, ingresando en el convento de las agustinas una vez muerto el marido y los hijos. Cuentan que en el lecho de muerte fue una prima a visitarla, preguntando si le gustaría que le llevase algo de su casa. Ella pidió una rosa del jardín. La prima pensaba que era imposible, dado que estaban en pleno invierno, sin embargo, al ir al jardín vio una rosa floreciente. En su enfermedad, sus heridas desprendían olor a rosas. Por todo ello el símbolo de Santa Rita es la rosa. Es el prototipo de mujer maltratada por el marido.

La religiosidad popular a veces es sometida a crítica, tanto desde dentro de la iglesia como desde fuera, aduciendo que en ella se acude a Dios a través de los santos como si fuesen unos intermediarios y como si Dios les necesitase y fuese un mago que ayuda a la gente bajo previa petición. Sin embargo, bajo la religiosidad popular se esconden problemas, preocupaciones y sufrimientos que se ponen delante de Dios, acordándose de Santa Rita, porque muchas personas se sienten cercanas a ella porque su vida tuvo que ver con la realidad que tienen hoy cada uno. A cualquier persona de buena voluntad que vea la intensa muestra de fervor popular de gente sencilla, no puede más que quedarse impresionado y pensar que lo que se trasmite es algo auténtico que sale de su interior.