Sobre ratones capaces de nadar, o flotar, no hay duda. Ahora bien, que puedan subir a un barco en Ushuaia y navegar más de 10.000 kilómetros para bajar en un puerto de Canarias es prácticamente imposible. Es más fácil que toque el Euromillones de la Primitiva. Pero no en absoluto imposible, por lo que el presidente canario encontró en la IA un argumento para chocar con un Gobierno que solamente atiende los requerimientos cuando se ve obligado a hacer de la necesidad virtud. Coalición Canaria tiene un solo diputado en Cortes, que no determina mayorías. Que se lo digan si no al BNG, huérfano de resultados apreciables para Galicia, ni con documentos por medio solemnemente rubricados en papel timbrado.

La operación hantavirus o, mejor, Hondius pues a España le tocó gestionar la parte principal del desembarco del pasaje y la coordinación aérea junto a la Unión Europea, se desarrolló correctamente. Misión cumplida. El Gobierno la asumió en exclusiva, siguiendo las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud. El episodio vírico fue un asunto directamente relacionado con sanidad exterior, dependiente del Ministerio de Sanidad, y como en el caso del Ébola de 2014 el Hospital Militar Gómez Ulla, del Ministerio de Defensa, es el centro indicado para el tratamiento de posibles infectados. Por lo tanto, nada que objetar a la decisión legal del Gobierno de asumir todas las competencias, aunque también las pudo haber compartido con la administración canaria. Si el caso de hubiera producido en otros lugares, no es preciso decir cuáles, no cabe duda de que apelaría de nuevo a la fructífera cogobernanza que cedió en la pandemia.

Como en todos los órdenes de la vida, en el mundo de la política no abundan los ratoncitos Pérez, Mickey Mouse o ratitas presumidas; pero sí las ratas nadadoras. Las que saben nadar y guardar la ropa. No tomen el símil en sentido peyorativo, aunque también. Me inclino por sinónimos -lince, astuto o sagaz- que responden al ambiente asfixiante de polarización que se respira en la política española. Hay mucha rata. Fue astuto el presidente Clavijo dejando entrever que su prioridad eran sus paisanos. Sus exageraciones sobre el peligro no las compartimos los godos, pero seguramente son apreciadas por los habitantes del archipiélago. El riesgo de una epidemia, por mínimo que fuera, podía tener consecuencias no sólo para la salud de las gentes, también para una economía basada en el turismo, buena parte extranjero en edad vulnerable. No, no improvisó Fernando Clavijo. Se verá en las elecciones autonómicas del próximo año.

Como una lince actuó la ministra Mónica García. Acaparó protagonismo poniéndose en el foco, desde el primer minuto hasta la prórroga. Era su obligación como titular del ramo, pero también le sirvió para compensar el desgaste producido dentro de su partido en torno a las nada amigables disputas por encabezar la candidatura a la Comunidad de Madrid el próximo año. Lo que no es seguro es que su papel en Canarias vaya a suponer un atractivo para la militancia de Más Madrid y el electorado madrileño cuando vaya a las urnas

El Gobierno, insisto, supo gestionar razonablemente bien la crisis. Hasta Rueda lo reconoció. Seguramente es pura coincidencia, pero los efectos colaterales positivos le acompañaron. Tras unas semanas de zozobra por el juicio del caso Koldo y el enfriamiento de las relaciones con la cúpula de la Unión Europea -no digamos ya con Estados Unidos- la operación de rescate canaria centró la atención del respetable es valorada y limó asperezas con Bruselas. Sánchez, sagaz, tampoco mostró demasiado interés por el protagonismo, no fuera que se le notara demasiado causando el efecto contrario. El momentum sólo se vio empañado por la muerte de dos guardias civiles persiguiendo narcos en Huelva.

Siempre me resultó curioso el entendimiento a distancia entre Coalición Canaria y el PNV sobre asuntos relativos a la política española. Ambos son especialistas en otear el futuro. En los últimos tiempos los vascos vienen distanciándose, sin prisa pero sin pausa, del Gobierno. Ahora lo hace, de forma abrupta, el líder canario. ¿Significa que apuestan o dan por hecho un cambio de ciclo en España? Lo veremos también dentro un poco más de un año.

En cualquier caso, ¿quién se acuerda ya del hantavirus ? Porque en eso llegó Florentino, y mandó parar.