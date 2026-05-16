ICOMOS y Compostela

ICOMOS, organización nacida en 1965 como resultado de la Carta de Venecia, está asociada a la UNESCO y, entre sus funciones, está la de evaluar las candidaturas para que un bien entre a formar parte de la Lista del Patrimonio Mundial en la que ya están incluidas la ciudad de Compostela y el Camino de Santiago. Su papel es esencial, además, para la supervisión y seguimiento de los bienes culturales que ingresen en ella, función que se suele expresar mediante informes específicos.

Precisamente, en un informe de 2008, ICOMOS España se mostraba muy crítica con la propuesta del Ayuntamiento de Santiago de instalar un teleférico que uniría el parque de Belvís y el Gaiás, calificándola de inapropiada por su impacto visual y paisajístico. Y aconsejaba a los responsables municipales y del Consorcio que fuesen “más sensibles al parecer ciudadano respecto de tal iniciativa”. Fue incluso más lejos al criticar el proyecto de la Ciudad de la Cultura y, de paso, arremeter contra la iniciativa, también municipal, de convertir Brañas de Sar en un parque natural, sugiriendo preservar su “carácter rural” que asegurase los dominios y usos tradicionales. Y, aunque no era objeto del informe, hacía una llamada sobre la conveniencia de conservar los aspectos básicos de la estación del ferrocarril, futura estación intermodal, “para evitar la pérdida de carácter”. Cuestionaba también la construcción de cuatro torres residenciales en As Cancelas y otras actuaciones más. Y remataba, como colofón, aconsejando al Ayuntamiento la forma de orientar sus políticas: “Si Santiago renuncia a sus perfiles, a su potencia simbólica, espiritual y académica, a ese carácter rural que se filtra hasta su corazón y, por el contrario, se especializa cada vez más en ser un mercado turístico y centro administrativo regional, entreverado de monumentos, edificios de arquitectos de firma y teleféricos, no se auguran buenos tiempos para su autenticidad”.

Las numerosas referencias que se hacen en aquel informe a la Carta de Venecia, a las Directrices Prácticas para la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial de 1972, o a la Carta Internacional para la Conservación de Ciudades Históricas y Áreas Urbanas Históricas de 1987, son totalmente extrapolables a la problemática actual surgida con la intervención sobre las gárgolas del Hostal de los Reyes Católicos.

ICOMOS España tiene en su poder desde el día 20 de abril amplia documentación gráfica y de opinión de expertos en diferentes medios de comunicación, sobre esa actuación arquitectónica en plena Plaza del Obradoiro y, aunque sé que se ha trasladado a la Comisión de Alertas Patrimoniales e Informes, hasta la fecha no ha existido ningún pronunciamiento al respecto. Una de las funciones del organismo, a través del Observatorio del Patrimonio Cultural es, precisamente, evaluar las intervenciones sobre el patrimonio, tanto aquellas en curso como las ya realizadas, acción fundamental para garantizar la conservación de la integridad de los bienes, en especial en el contexto del Patrimonio Mundial.

Por eso, si en su día ICOMOS fue, en mi opinión, excesivamente proteccionista frente a propuestas de equipamientos que se desarrollaban en la periferia de la ciudad histórica, es preciso contar ahora con su parecer sobre una actuación controvertida en plena Plaza del Obradoiro. Y no debería retrasarse su posicionamiento, bien sea con un informe o con la opinión de expertos, con el fin de evitar que el paso del tiempo permita consolidar soluciones inadecuadas en un edificio del patrimonio histórico que va a estar operativo en el Año Santo de 2027, por lo que, probablemente, los andamios desaparezcan en los próximos meses. Por otra parte, teniendo en cuenta que el arquitecto director de las obras del Hostal es miembro de instituciones como ICOMOS, debería agilizar la valoración sobre esa intervención arquitectónica.